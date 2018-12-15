Когда ехать в Польшу за покупками: календарь главных распродаж 1 15.12.2018, 21:59

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Рождественские и предновогодние распродажи в соседней стране традиционно пользуются у белорусов большой популярностью.

«Вечерний Гродно» узнал, в какие дни в Польше действует запрет на торговлю и когда стартуют распродажи с большими скидками.

В Польше выходными будут 25 и 26 декабря. В эти дни магазины будут закрыты. Нужно отметить, что 24 и 31 декабря польские магазины работают по сокращенному режиму работы, предположительно до 13–16 часов.

Начиная с Дня Святого Миколая, который праздновали 6 декабря, во многих торговых центрах начались распродажи. Например, сеть супермаркетов Biedronka каждый четверг организовывает «сейлы», во время которых можно по сниженным ценам приобрести аксессуары для дома, украшения, игрушки, другую продукцию.

В канун 25 декабря Рождественские распродажи проходят во всех торговых точках страны. Во многих магазинах цены упадут на рекордные 50%, а иногда и 70%. В 2018 году участвовать в Рождественских акциях станут такие бренды, как Bershka, ВutyRaj, Carry, CCC, Cropp, Diverse, Esprit, Guess, H&M, Mango, Mohito, New Look, Orsay, Zara, Top Secret и многие другие. К продавцам одежды присоединятся магазины по продаже мебели, ювелирных изделий, косметики и парфюмерии.

Если вы не успеете сделать выгодные покупки перед Рождеством, то можете сделать это во время предновогодних распродаж, которые начнутся в польских магазинах перед Новым годом. Распродажа будет приурочена не только к праздникам, но и к началу сезонных зимних скидок.