Фотофакт: Как должна выглядеть «интеграция» Беларуси и России 2 15.12.2018, 22:25

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Искусство поможет вспомнить.

На этих картинах венецианского живописца Томмазо Долабелла и польского художника Яна Шведковского изображено одно и то же событие, произошедшее 29 октября 1611 года, пишет телеграм-канал «Баста».

В этот день московский царь Василий Шуйский и его братья принесли присягу великому князю литовскому и королю польскому Жигимонту III и, поцеловав землю у его трона, поклялись никогда не воевать с Речью Посполитой.