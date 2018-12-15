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Фотофакт: Как должна выглядеть «интеграция» Беларуси и России

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  • 15.12.2018, 22:25
  • 2,936

Искусство поможет вспомнить.

На этих картинах венецианского живописца Томмазо Долабелла и польского художника Яна Шведковского изображено одно и то же событие, произошедшее 29 октября 1611 года, пишет телеграм-канал «Баста».

В этот день московский царь Василий Шуйский и его братья принесли присягу великому князю литовскому и королю польскому Жигимонту III и, поцеловав землю у его трона, поклялись никогда не воевать с Речью Посполитой.


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