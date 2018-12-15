Белорусских легионеров в этом году забросило даже в Камбоджу и Индонезию 15.12.2018, 22:52

География футболистов, выступающих в элитных дивизионах Европы и Азии, в уходящем году.

Осенняя программа чемпионата России завершилась на минувших выходных. Практически все команды Премьер-лиги (за исключением тех, кто на неделе играл в еврокубках) отправились в небольшой отпуск, чтобы через месяц приступить к подготовке перед весенней частью РФПЛ, пишет tribuna.com.

Вместе с российскими клубами на отдых отправляются и четыре белорусских легионера. Самое время обратить взоры на наших футболистов, выступающих в элитных дивизионах Европы и Азии.

Александр Мартынович («Краснодар»)

Пожалуй, самый успешный белорус здесь и сейчас в РПЛ. За два последних сезона Александр наконец-то вернул доверие тренерского штаба «Краснодара», где вновь получил капитанскую повязку. Не без помощи нашего защитника, «быки» выдали лучший старт в своей истории. Команда в гостях обыграла ЦСКА и ушла на зимний перерыв, занимая второе место. Белорус является лидером «Краснодара» по количеству проведенного на поле времени. Всего в двух официальных матчах текущего сезона Мартынович оказывался вне стартового состава, в остальных поединках 31-летний футболист играл от звонка до звонка.

Александр успел засветиться в голосовании за лучшего футболиста Беларуси. Защитник не постеснялся признать себя третьим игроком страны по итогам года.

Сергей Корниленко («Крылья Советов»)

Нападающий вместе с «крылышками» последние годы барражирует между вышкой и ФНЛ. Новый сезон команда начала в элитном дивизионе. Временами заставляет о себе вспоминать и 35-летний форвард. Сергей отметился победными голами в матчах с «Анжи» и «Динамо». Всего в активе Корниленко три мяча в 13 поединках – это лучший показатель в команде, наряду с Канунниковым.

Заключительная встреча осенней части чемпионата омрачилась для белоруса удалением на 43-й минуте матча. Сергей картинно упал в центре поля, что не осталось без внимания судьи. В итоге «Крыльям Советов» удалось удержать победу, однако покинуть зону переходных матчей так и не получилось.

Михаил Сиваков («Оренбург»)

Летом «Амкар» приказал долго жить, и Сиваков остался без клуба. Но ненадолго – белоруса подобрал «Оренбург», за который Михаил уже как-то выступал. Защитник сразу пришелся ко двору в новой-старой команде: лишь в четырех матчах Сиваков не появлялся на поле. После отдыха оренбуржцам придется серьезно поработать – от зоны переходных матчей дружины отделяет всего несколько очков.

Зато в сборной Михаил успел «отличиться». В одном из моментов гостевого матча с Люксембургом Сиваков помешал Глебу забить. После матча Александр вспоминал о том эпизоде: «Там как было? Сразу подбирал ногу под удар. Потом вратарь начал выскакивать навстречу. Хотел бить с угла, но Миша Сиваков крикнул: «Саня!» – и у меня все настройки сбились. Развернулся пас отдавать, а вся команда Люксембурга в воротах стоит».

Тимофей Калачев («Ростов»)

Уже девятый сезон кряду Калачев проводит в «Ростове». После того, как команду возглавил Валерий Карпин, место белоруса в стартовом составе оказалось под вопросом. На прямой вопрос, почему Тимофей редко появляется на поле, главный тренер ответил, что у него имеется большой выбор футболистов. За осеннюю часть чемпионата полузащитник провел всего девять матчей, в пяти из которых Качалев появляся на поле с первых минут. В середине ноября Тимофей решил планово лечь на операционный стол. Во время хирургического вмешательства футболисту частично почистили мениск и провели туннелизацию хряща. К полноценным тренировкам Калачев должен приступить только в феврале.

Иван Маевский («Астана»)

Такого изобилия титулов, как в Казахстане, у Маевского еще нигде и никогда не было. В конце октября центральный полузащитник во второй раз завоевал чемпионский титул и вошёл в топ-22 лучших футболистов местной лиги.

«Астана» стала для Ивана возможностью поиграть в еврокубках. Как и в прошлом сезоне, команда начинала в Лиге чемпионов, но затем выбывала в Лигу Европы, где была вполне конкурентоспособна с белорусом в стартовом составе. Но не обходится без проколов со стороны Маевского. В ответном лигочемпионском матче против загребского «Динамо» белорус не доработал в центре поля, после чего соперник забил мяч. «Астана» так и не отыгралась, поэтому пришлось отправляться в турнир рангом ниже.

Сергей Политевич («Кайрат»)

Вслед за «Астаной» в чемпионате Казахстана финишировал «Кайрат». Серебряная медаль и победа в Кубке достались Политевичу, который присоединился к команде летом, заключив контракт на 3,5 года. Казахстанский клуб подписывал белоруса под усиление в еврокубковой кампании. Однако далеко пройти в Лиге Европы не удалось – в третьем квалификационном раунде «желтых» остановила чешская «Сигма». После вылета из еврокубков команда сконцентрировалась на чемпионате страны, где Политевич далеко не всегда появлялся в стартовом составе.

А если и выходил, то доставалась и казахстанским журналистом. В одном из матчей Сергей с такой силой вынес мяч из штрафной, что он угодил прямо в ложу прессы, где вдребезги разбил один из ноутбуков. Через два дня белорус подарил журналисту новый компьютер.

Игрок сборной Беларуси вынес мяч с такой силой, что разбил журналисту ноутбук на трибуне, а потом красиво разрулил ситуацию

Положение Политевича в «Кайрате» может измениться с приходом нового главного тренера. Им стал экс-коуч брестского «Динамо» Алексей Шпилевский.

Шпилевский возглавил один из самых богатых клубов Казахстана. Пожалуй, там даже круче, чем в брестском «Динамо»

Александр Володько («Шахтер»)

Минувший сезон 32-летний полузащитник точно не запишет себе в актив: его «Шахтер» чуть не вылетел из казахстанской элиты. Только в концовке Караганда сумела набрать более-менее приличный ход и спастись.

На первых порах, когда команду возглавлял Владимир Журавель, Володько был железным игроком старта, однако с наступлением череды неудач стал больше появляться на поле со скамейки запасных. Следующий сезон Александр начнет в новом клубе.

Кто еще в Казахстане? На необъятных просторах степей выступали еще три белоруса. Летом к «Жетысу» Ивана Садовничего присоединился Андрей Лебедев, оказавшийся лишним в брестском «Динамо». Белорусы часто вместе выходили в центре обороны своей команды, заняв по итогам сезона седьмое место. На смену клуба летом пошел и другой белорус – Игорь Зенькович. Нападающий перешел из «Атырау» в «Кайсар», где забил три мяча в десяти матчах.

Владислав Космынин (АГМК)

Второй сезон кряду в чемпионате Узбекистана выступает Владислав Космынин, защищающий цвета АГМК. В сезоне-2017 центральный защитник с шестью мячами стал лучшим бомбардиром команды, забивая преимущественно после стандартов. Нынешний год АГМК провел неоднозначно. С одной стороны команда впервые в своей истории выиграла Кубок страны, а с другой – променяла прошлогоднее седьмое место на десятое. На счету белоруса только два гола в 26 матчах – и опять-таки со стандартов.

Дмитрий Рекиш (ТНИ)

Еще более экзотический чемпионат выбрал Дмитрий Рекиш. Имея легионерский опыт в Чехии, Польше, Литве и России, 30-летний полузащитник отправился покорять Индонезию в один из слабейших клубов лиги – ТНИ. Хавбек сразу пришелся по душе тренерскому штабу – с тех пор Дмитрий провел 12 матчей, в которых трижды поражал ворота соперников. Один из голов Рекиша получился запоминающимся.

Несмотря на все старания белорусского легионера, ТНИ так и не удалось подняться в таблице – команда наоборот упала на последнее место. К слову, Рекиш оказывался вне заявки в трех последних матчах, в двух из которых его клуб брал по три очка.

Егор Зубович («Малакка Юнайтед»)

В начале года всех удивил Егор Зубович, заключив контракт с малазийской «Малаккой Юнайтед». Значимых успехов в Азии футболист не достиг, финишировав с командой в середине таблицы. Зато забил 12 мячей – это четвертый показатель в лиге. В Малайзии форвард повторил свое достижение по количеству голов за сезон: в 2014 году Зубович 12 раз отличился за «Неман».

Некоторые голы Егора в Азии получались эффектными.

Кто еще в Азии? Самым главным белорусским путешественником по континенту является Дмитрий Аснин. За 2018 году голкипер успел поиграть и за мальдивский «Ти-Си Спортс», и за камбоджийский «Свайриенг». Покидать Азию вратарь по-прежнему не собирается.

Также вспомним об Александре Сверчинском, который числится в армянском «Гандзасаре». Пусть местная федерация входит в УЕФА, но географически Армения находится как раз в Азии. Как и множество белорусских легионеров, Александр в начале сезона выходил в стартовом составе, но затем перестал попадать в заявку.

Ренан Брессан («Шавеш»)

Если говорить о европейских чемпионатах, то в первую очередь на ум приходит Брессан. Белорусский бразилец в последние годы стабильнее всех среди наших легионеров получает игровую практику на Западе. Не стал исключением и текущий сезон. Пусть дела у «Шавеша» идут не совсем гладко (по итогам двенадцати туров команда находится на последнем месте), но Ренан стабильно выходит в старте. Тем не менее, Брессан вряд ли доволен качеством своей игры – полузащитнику до сих пор не удается забить.

Сергей Черник («Нанси»)

Черник является исключением в нашем списке – вратарь выступает во втором по силе французском дивизионе за «Нанси». Стартовые три тура Лиги 2 Сергей просидел на лавке, но затем, благодаря ошибкам первого номера команды, начал выходить в стартовом составе. «Нанси» проигрывал практически в каждом матче, однако белорус получал лестные отзывы от болельщиков и специалистов. Особенно после таких сэйвов.

Но случались и проколы у белорусского вратаря. Под занавес матча с «Брестом» Черник подарил три очка сопернику.

В последних поединках команду наконец-то прорвало: две победы и одна ничья. Не без помощи Черника «Нанси» поднялся с последнего места и уже имеет реальные шансы покинуть зону вылета.

Антон Сарока («Локерен»)

Перед самым стартом чемпионата Бельгии нападающий минского «Динамо» Антон Сарока подписал контракт с «Локереном». Белорус тут же получил карт-бланш от тренерского штаба. За четыре стартовых матча Антону так и не удалось забить, поэтому его место в основном составе занял другой форвард – Марко Мирич, выступавший в 2014 году за «Минск». С тех пор, по большей части, белорус выходит на заменту. Забить на бельгийских полях удалось разве что в Кубке – да и то клубу из четвертого дивизиона.

Сейчас «Локерен» идет на последнем месте в бельгийском чемпионате, Сарока полирует лавку запасных, а Мирич с тремя голами в активе продолжает выходить в стартовом составе.

Александр Карницкий («Шепши»)

В последних числах июля в Румынии оказался Карницкий, подписавший однолетний контракт с «Шепши». Главный тренер команды не спешил с ходу бросать белоруса в бой – дали время влиться в коллектив и понять местную специфику игры. Но стоило Александру провести первый полный матч за «Шепши», как удалось забить одному из лидеров чемпионата – «Крайове».

Однако Карницкому никто не обещал место в старте – футболист продолжает бороться за попадание в одиннадцать первых. Получается это не всегда: за перипетиями двух последних матчей «Шепши» Александр наблюдал со скамейки запасных. Сама команда после неплохого старта опустилась в глубь таблицы и идет на седьмой строчке.

Антон Путило («Анкарагюджю»)

Последние сезоны 31-летний полузащитник проводит на вечнозеленых турецких полях. Перед стартом чемпионата Турции Путило вообще мог оказаться в третьем по силе дивизионе, но в последний момент получил предложение продлить контракт с «Анкарагюджю», вместе с которым вернулся в элиту. Дела у Антона в сезоне-2018/2019 пока откровенно не ладятся: хавбек не провел ни одного полного поединка. Не успевает футболист набрать форму, как в дело вмешивается очередное повреждение, – и получается вынужденный простой на матч-два. В итоге на счету белоруса пока всего семь игр за команду с десятого места в чемпионате Турции.

Юрий Кендыш («Шериф»)

Сезон-2018 Кендыш начинал уже как полноправный игрок «Шерифа» – зимой молдавский клуб выкупил права на футболиста у БАТЭ. Год для белоруса прошел без больших событий: летом команда вылетела из еврокубков, а через несколько месяцев Юрий снова стал чемпионом Молдовы. Правда, весной полузащитнику пришлось два месяца восстанавливаться после неудачного приземления на колено, из-за чего он не получил вызов в сборную на июньские матчи.

Виталий Гайдучик («Судува»)

Играют белорусы и в Прибалтике. Казалось, в феврале Гайдучик отправляется в «Судуву», как один из лидеров команды, но по факту получилось немного иначе. Белорус мог провести с десяток матчей все 90 минут, а затем неожиданно присесть на лавку. Не без его помощи литовский клуб имел шанс пробиться в групповой этап Лиги Европы, но в раунде плей-офф «Судува» уступила «Селтику». Однако сезон Виталий все равно завершил на мажорной ноте: команда второй год кряду завоевала золотые медали местного чемпионата.

А что другие? Остальным белорусам в литовской лиге похвастаться нечем. Илья Колпачук и Михаил Колядко с каунасским «Жальгирисом» финишировали на шестом месте, а Владислав Каборда в переходных матчах чуть было не покинул элитный дивизион вместе с «Палангой». В чемпионате Латвии РФШ с Дмитрием Платоновым долгое время шла на первом месте, но ближе к финишу откатилась на третью строчку. Белорус играл в команде эпизодические роли, забив всего один мяч в 12 встречах.