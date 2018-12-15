Фотофакт: В Минске включили новогоднюю иллюминацию
- 15.12.2018, 23:05
Огни на елках Минска будут гореть до середины января.
15 декабря в Минске включили праздничную иллюминацию — засияли елки, световые скульптуры, а также начали работать новогодние павильоны. Как выглядят самые главные елочки столицы — в фоторепортаже tut.by.
Главная елка страны, на Октябрьской площади, обошлась без традиционных игрушек. 35-метровое искусственное дерево украсили лампочки-пиксели. Вместе с ними меняется и подсветка.
Кроме «айтишной» елки, на Октябрьской площади поставили два больших светящихся шара.. Кроме того, на площади можно увидеть кабана, зайчика, снеговика и другие световые фигуры.
А вот елка возле Ратуши понравится консерваторам — она выглядит очень традиционно с игрушками в виде снежинок и гирляндами.
Еще одно место для фотографий — светящаяся запряженная карета.
А если спускаться от Ратуши к проспекту Независимости, то можно пройти через световую арку.