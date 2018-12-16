«А завтра люди смогут отстранить Лукашенко от власти» 3 16.12.2018, 8:04

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Главное – не сдаваться.

Жители Бреста каждое воскресенье выходят на акцию в центре города против строительства аккумуляторного завода. В последние выходные количество протестующих резко выросло: на площадь вышло в три раза больше человек, чем обычно.

Один из лидеров протестующих брестчан Александр Кабанов в интервью Charter97.org рассказал о подготовке городского референдума для запрета строительства вредного производства и других методах борьбы.

Читатели сайта поддержали нарастающие протесты в Бресте:

«Пусть у себя в Дроздах открывает вредные производства на китайские кредиты».

«Ребята всё хорошо и правильно делаете. Но нет выкладок о вреде свинцовых паров на организм. Здесь для более наглядности необходимо либо интервью с экологом, медработником, либо заметку, либо листовку на забор».

«Свинец полезным не бывает! У него нет даже предельно допустимых норм, по классификации ВОЗ».

«В Канаде все эти аккумуляторные производства свернули. Было исследование где указывается рост онкологии (любой) в районах, прилегающих к таким производствам. Кислота не есть хорошо. Так же как и свинец».

«Если все таки удастся сделать референдум, то трон лукавого очень сильно пошатнётся. Ибо как так, какая то группа людей смогла сделать референдум, а на завтра люди смогут устроить ему импичмент и отстранить от власти. Так что я за вас болею всем сердцем и душою, а главное не сдавайтесь».

«Столицу в Брест, Лукашенко на нары».

«Люди-брестчане молодцы, потому что они борются за здоровье своих детей. После Чернобыльской трагедии люди небезразличные возили на оздоровление белорусских деток с юга страны в Польшу, Италию... Медики старались сделать всё для наших детей, чтобы улучшить из состояние. Почему эта проблема не волнует наших экологов и медиков в общенациональном масштабе? Только избранные детки живут в более чистых регионах и питаются чистыми продуктами от своих коров и козочек .... Почему высшее руководство страны не беспокоится о здоровье подрастающего поколения?»

«Якія вялікія малайцы бярэстаўчанцы! Прэзідэнт да гэтага лічыў, што з беларусамі ён можа рабіць усё, што захоча! Нават вяроўкі віць! А тут на табе Беларусь наш прыклад, як трэба змагацца, каб цябе не атруцілі!»

«Вы есьць гаспадары ўласнай зямлі, ані нейкая часовая набрыдзь!»

«Это наш политический вызов... поддержим брестчан... сначала референдум... затем недоверие власти».

«Пара ўжо і сталіцы падтрымаць берасцейцаў! Бо яны маюць усе чалавечаскія якасці, каб змагацца за лепшае жыццё! Іхняя ўпартая барацьба за свае правы- ёсць прыклад усім нам!»

«Один результативный импичмент заменит все референдумы».

«Как приятно осознавать, что в стране все таки есть люди с государственным мышлением и пониманием природы происходящего. Это дает надежду на будущее этой страны».