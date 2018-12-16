Официально: Патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания для вручения томоса 1 16.12.2018, 8:10

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Предстоятель единой православной церкви Украины Епифаний

Фото: Українська правда

Глава Православной церкви Украины отслужит литургию на Фанаре 6 января.

Вселенский патриархат объявил об успешном завершении работы объединительного собора в Киеве, который избрал предстоятелем Православной автокефальной церкви в Украине митрополита Епифания.

Вселенский патриархат 15 декабря признал итоги объединительного собора православных церквей в Киеве и пригласил предстоятеля Православной автокефальной церкви в Украине митрополита Епифания в Стамбул для вручения томоса. Текст сообщения главного секретариата Святого и священного синода опубликовал спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) в Facebook, сообщает gordonua.com.

"Вселенский патриархат объявляет об успешном завершении работы объединяющего синода (собора) – основании новой Православной автокефальной церкви в Украине, который был созван сегодня в Киеве... Митрополит Епифаний Переяславский и Белоцерковский был избран ее предстоятелем", – говорится в сообщении.

Епифаний обратился к вселенскому патриарху и попросил благословения на служение.

"Вселенский патриарх Варфоломей пригласил его блаженство Епифания сослужить божественную литургию на Фанаре [в Стамбуле] на большом празднике Богоявления [6 января] и предоставит ему томос о создании новой сестринской автокефальной церкви", – сообщили в секретариате синода.

15 декабря в Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, задачей которого было создание поместной украинской православной церкви. На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Известно, что прибыло двое митрополитов УПЦ МП. В ходе собора избрали предстоятелем единой православной церкви Украины митрополита Епифания. Он получит от вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии Украинской православной церкви. Спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий 13 декабря сообщал, что это произойдет 6 января.