Белоруска в Германии: Немцы бы очень удивились просьбе принести что-то в детский сад 2 16.12.2018, 8:21

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Как живут в стране, где нет поборов с родителей.

Белоруска, переехавшая в Германию несколько лет назад рассказала «Салiдарнасцi», сколько платит за садик, какое пособие получает на детей старше трех лет, и чему учат в детском саду.

Надежда Зубехина живет в Мюнхене. Она мама двоих сыновей. Старший посещает школу, младший ходит в детский сад. На каждого ребёнка она получает минимальное пособие — около 180 евро.

Каждый месяц Надежда платит 113 евро за детский сад и 55 евро за питание (итого 171 евро). Для сравнения, питание в белорусском детском саду стоит около 22 евро в эквиваленте (в зависимости от сада и групп цены могут меняться).

— Получается, пособие на ребенка покрывает оплату за садик, — рассказывает она.

По словам Надежды, в группе, которую посещает ее сын, 16 детей.

— Знаю, что в некоторых группах может быть до 25 детей. Это зависит от района и загруженности.

Сад работает с 8.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00).

- В белорусских садиках родители сдают деньги на игрушки и другие нужды — от 5 до 8 рублей в месяц и выше. Недавно один из моих друзей в Фейсбуке писал о том, что с родителей собирали деньги на пылесос для группы. А на что сдают деньги родители детей в немецких детских садах?

— В начале учебного года мы сдаем 20 евро на поездки детей за город. Например, они ездят в лес, на экскурсию или в музей.

На Рождество собираем по три евро на подарки воспитателям. Три евро — это считается нормально. Пять — уже много.

На подарки под ёлку на рождественский утренник в саду мы не сдаем деньги. От детского сада малышам дарят носок с орешками, шоколадным Сантой и парой мандаринок — здесь не принято дарить что-то дорогое.

— А как быть, если у малыша в садике аллергия на сладкое или родители не дают, а он получает носок со сладостями?

— Это все оговаривается, когда ребенок поступает в сад. Для аллергиков отдельное питание и сладости или фрукты.

— К началу учебного года в Беларуси воспитатели раздают родителям список, что купить: канцтовары, жидкое мыло, туалетная бумага…

— Немцы очень удивились бы, если бы их попросили принести в детский сад туалетную бумагу. Здесь такое не практикуется. В детском саду все это есть.

— В саду, который посещает мой сын, трехразовое питание. Как кормят в немецком садике?

— Детей кормят только обедом. Есть садики (в основном частные), в которых включен завтрак, но их очень мало. Сын завтракает дома, в садик даю ему ссобойку — например, бутерброд, сосиску.

— Твой старший сын посещал детский сад в Беларуси. Как, по-твоему, отличается образование детей в немецком и белорусском саду?

— В белорусском садике с детьми занимались математикой, учили буквы, занимались английским — готовили к школе. Здесь детей обучают основам коммуникации, чтобы они научились находить общий язык друг с другом. Сначала я спрашивала: почему нет математики и чтения? Потому что этому научат в школе, объяснили мне. Задача садика — подготовить детей к школе морально и воспитать социальные навыки. Здесь считают, что это намного важнее и закладывается в детстве.

Если ребенка кто-то ударил, его учат не давать сдачи, а подойти к воспитателю и сказать, кто тебя обидел. На самом деле это правильно: когда обидчики знают, что они будут наказаны, они стараются больше этого не делать. Сложнее в школе. Там иногда бывает ситуация: кто быстрее добежит, тот и прав.

По-моему, это важно, когда с садика детей учат, что у каждого есть свои границы, и ты не должен их нарушать.

— На мой взгляд, у людей на постсоветском пространстве бывает сложно с границами: они и свои не защищают, и чужие с легкостью нарушают.

—В Германии для пятилетних детей в детском саду проводят курсы по личному пространству. Приходят полицейский и детский психолог, объясняют, что допустимо, а что — нет. Например, нельзя, чтобы чужой человек к тебе прикасался. Нельзя разрешать чужим людям тебя обнимать или хватать тебя за одежду.

Детей учат говорить слово «стоп». Если после этого человек, нарушивший личные границы не прекращает свои действия, ребенок должен обратиться за помощью к родителям или воспитателю.