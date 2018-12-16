В Белграде тысячи демонстрантов вышли на улицы против президента 16.12.2018, 8:24

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Фото: AP

Протестующие повторили тактику времен свержения Слободана Милошевича.

В столице Сербии Белграде несколько тысяч человек вновь приняли участие в акции протеста против политики разжигания ненависти право-национального правительства и президента страны Александра Вучича. Как сообщил вечером в субботу, 15 декабря, новостной интернет-портал Danas, в шествии под лозунгом "Остановить кровавые рубахи!" приняли участие 10 тысяч человек, сообщает dw.com.

Демонстранты прошли мимо резиденции президента Вучича и мимо здания, в котором базируется государственный телеканал RTS. Протест направлен также против однобокой подачи новостей в пользу правительства и президента в программах общественно-правового вещания. На плакатах и транспарантах можно было прочитать надписи "Вучич - вор" или "Они лгут, они воруют… Я в бешенстве!".

Во главе шествия шли лидеры сербской оппозиции, в том числе бывший министр иностранных дел Вук Йеремич и мэр Белграда Драган Джилас. Протестующие также использовали свистки и гудки, подобно тому, как в 1990-е годы это делали протестовавшие против Слободана Милошевича.

Нападение на оппозиционера

Впервые массовые протесты прошли в Белграде 8 декабря, поводом к ним стало жестокое избиение людьми в черных рубахах на юге Сербии в городе Крушевац оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии, произошедшее 23 ноября. Политику нанесли удары железным прутом, в результате чего он получил тяжелые ранения.

Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, а президент Вучич осудил произошедшее, но оппозиция обвиняет его в том, что используемая им риторика шельмования критиков и оппозиционеров создала в стране обстановку нетерпимости. Также они утверждают, что к избиению причастна правящая Сербская прогрессивная партия.

Следующая акция протеста запланирована на 16 января 2019 года - годовщину убийства сербского политика Оливера Ивановича, одного из лидеров косовских сербов.