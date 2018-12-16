закрыть
16 декабря 2018, воскресенье, 9:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Белграде тысячи демонстрантов вышли на улицы против президента

  • 16.12.2018, 8:24
  • 1,414
Фото: AP

Протестующие повторили тактику времен свержения Слободана Милошевича.

В столице Сербии Белграде несколько тысяч человек вновь приняли участие в акции протеста против политики разжигания ненависти право-национального правительства и президента страны Александра Вучича. Как сообщил вечером в субботу, 15 декабря, новостной интернет-портал Danas, в шествии под лозунгом "Остановить кровавые рубахи!" приняли участие 10 тысяч человек, сообщает dw.com.

Демонстранты прошли мимо резиденции президента Вучича и мимо здания, в котором базируется государственный телеканал RTS. Протест направлен также против однобокой подачи новостей в пользу правительства и президента в программах общественно-правового вещания. На плакатах и транспарантах можно было прочитать надписи "Вучич - вор" или "Они лгут, они воруют… Я в бешенстве!".

Во главе шествия шли лидеры сербской оппозиции, в том числе бывший министр иностранных дел Вук Йеремич и мэр Белграда Драган Джилас. Протестующие также использовали свистки и гудки, подобно тому, как в 1990-е годы это делали протестовавшие против Слободана Милошевича.

Нападение на оппозиционера

Впервые массовые протесты прошли в Белграде 8 декабря, поводом к ним стало жестокое избиение людьми в черных рубахах на юге Сербии в городе Крушевац оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии, произошедшее 23 ноября. Политику нанесли удары железным прутом, в результате чего он получил тяжелые ранения.

Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, а президент Вучич осудил произошедшее, но оппозиция обвиняет его в том, что используемая им риторика шельмования критиков и оппозиционеров создала в стране обстановку нетерпимости. Также они утверждают, что к избиению причастна правящая Сербская прогрессивная партия.

Следующая акция протеста запланирована на 16 января 2019 года - годовщину убийства сербского политика Оливера Ивановича, одного из лидеров косовских сербов.


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип