Азовское поражение Путина: хронология событий Андрей Илларионов

16.12.2018, 8:48

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Как проходила агрессия РФ в Керченском проливе.

18 марта – в нарушение Конституции России президентом страны в четвертый раз становится В.Путин.

27 апреля – погранслужба ФСБ России начинает кампанию выборочных остановок и досмотров торговых судов в Азовском море, идущих в украинские порты и из них. Сутки фрахта торгового судна водоизмещением 10 тысяч тонн составляют до 7 тысяч долларов, сухогруза 60 тысяч тонн – до 15 тыс. долларов. Судовладельцы несут убытки и начинают переориентировать свои маршруты на другие порты.

30 апреля – до конца апреля 2018 года в акватории Азовского моря у РФ были лишь корабли береговой охраны и пограничной службы. Из состава Каспийской военной флотилии по речным путям перебрасываются два бронекатера типа "Шмель", один катер типа "Гриф", рейдовый водолазный катер РВК-933, рейдовый буксир РБ-410. Переброшены несколько десантных катеров на воздушной подушке типа "Серна" со скоростью движения до 30 узлов, предназначенные для высадки на необорудованный берег гусеничной, колёсной и иной военной техники массой до 45 тонн и передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека).

Сформирована специальная морская бригада Росгвардии, оснащенная противодиверсионными катерами типа "Грачонок". Глубины Азовского моря позволяют находиться здесь большим десантным кораблям 97-й бригады ЧФ РФ (7 единиц), трем десяткам малых ракетных кораблей и катеров, противолодочным кораблям и тральщикам ЧФ.

4 мая – погранслужба ФСБ задерживает украинское рыболовное судно "ЯМК-0041". Возбуждено уголовное дело, судно арестовано в Ейске, экипаж задержан.

15 мая – В.Путин открывает Керченский мост, построенный Россией в нарушение норм международного права. Керченский мост приводит к сокращению грузооборота Мариупольского порта на 14% в 2017 г., еще на 45% – в 2018 г., Бердянского порта – на 30% (см. Керченская удавка).

16 мая – официальное начало работы Керченского моста.

17 мая – кампания ФСБ по остановкам и досмотру украинских судов приобретает массовый характер. За шесть месяцев (май-октябрь) остановлены и досмотрены 683 коммерческих судна из 19 стран. С 1 июля по 15 октября суммарные потери времени для судовладельцев составили 1262 дня, финансовые потери – 36 млн.дол.

25 мая – ФСБ начинает останавливать и досматривать все украинские суда. Досмотр проводится в том числе в 3-5 милях от украинского берега.

Три региона остановок и досмотра торговых судов в Азовском море и Керченском проливе

Статистика по остановкам и досмотру торговых судов, следующих в украинские порты и из украинских портов Азовского моря, по месяцам 2018 г.

Источник: Russia's Economic War Against Ukraine in the Sea of Azov as of December 1, 2018: The Technology of Blocking the Mariupol and Berdyansk Ports

В июле-ноябре ФСБ задерживает и досматривает в среднем 100-130 торговых судов в месяц. В целом за пять месяцев задержано 595 судов. Если в июле длительность задержек судов в Керченском проливе на входе в Азовское море составляла чуть больше суток, в августе она возросла до трех суток, в ноябре – до более чем 5 суток. Задержки судов на выходе из Азовского моря выросли с почти двух суток в июле до 5 суток в ноябре. Суммарные потери времени судовладельцев за пять месяцев составили 45604 часов, или 1900 суток, или более пяти лет.

30 мая – для проведения учений Россия закрывает судоходный район Азовского моря, непосредственно примыкающий к Бердянскому порту. Учения не проводятся, но весь судопоток вынужден менять маршруты, тратя топливо, время и увеличивая расходы.

1 июня – 41-й бригада малых ракетных кораблей ЧФ начинает патрулирование в Азовском море в круглосуточном режиме.

2-4 июня – из-за задержек кораблями ФСБ коммерческих судов Мариупольский торговый порт остается на трое суток без грузопереработки.

10 июня – из Каспийской флотилии РФ в Азовское море прибывают ракетные корветы "Град Свияжск" и "Великий Устюг", вооруженные крылатыми ракетами "Калибр"; в конце 2015 года эти корветы производили стрельбы ракетами "Калибр" по территории Сирии.

13 августа – число российских боевых кораблей и катеров на Азовском море достигает 60.

27 августа – бывший командующий ВМСУ вице-адмирал С.Гайдук заявляет, что Россия в Азовском море оказывает экономическое давление на Бердянский и Мариупольский морские порты с целью вызвать в этих городах социальные волнения.

9 сентября – в Бердянске на воду спущен переброшенный по суше украинский малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) "Лубны".

11 сентября – там же на воду спущен переброшенный по суше МБАК "Кременчуг".

Середина сентября – украинские МБАКи приступают к эскорту торговых судов из Мариуполя и Бердянска до Керчи и обратно. Это сразу же сказывается на активности погранслужбы ФСБ – число досмотров торговых судов российскими кораблями сокращается: в открытом море в сентябре их было 8, в октябре – 2, в ноябре их не было вовсе; в 12-мильной зоне досмотр украинских торговых судов в сентябре-ноябре прекращается полностью.

Число досмотров торговых судов, следующих в украинские порты и из украинских портов Азовского моря, кораблями ФСБ по месяцам 2018 г.

Источник: Russia's Economic War Against Ukraine in the Sea of Azov as of December 1, 2018: The Technology of Blocking the Mariupol and Berdyansk Ports

16 сентября – украинские власти объявляют о планах создания до конца года военно-морской базы на Азовском море.

20 сентября – официальный представитель МИДа России М.Захарова заявляет о соблюдении Россией Договора 2003 года, воды Керченского пролива названы внутренними водами и России и Украины: "Международно-правовой статус Азовского моря и Керченского пролива определен двусторонними международными договорами, а именно Договором между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года и Договором между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года. В данных документах подтверждено, что "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины".

23 сентября – украинские вспомогательные суда – поисково-спасательный корабль (переделанный в корабль управления) "Донбасс" и буксир "Корец" – в сопровождении двух российских пограничных кораблей проходят через Керченский пролив. Предупреждение о своем проходе капитаны передают

"Донбасс" и "Корец" в Керченском проливе

диспетчеру Керченского порта за один час до начала прохода. Они не обращаются к российским властям за разрешением на проход, а сообщают лишь, что "планируют проход через пролив". Лоцман для прохода украинскими кораблями Керченского пролива предоставлен портовыми службами Керчи бесплатно.

24 сентября – украинские корабли "Донбасс" и "Корец" прибывают в Мариуполь.

1 октября – число единиц российского флота в Азовском море достигает 100 единиц. Из них – 36 вооруженных кораблей и катеров, 24 – с артиллерийским вооружением.

БДК "Орск"

9 октября – на полигоне Опук в Крыму проходят совместные учения Черноморского флота и подразделений бригады береговой обороны Армейского корпуса флота. В учениях участвуют три тысячи военнослужащих и более 200 единиц техники. Подразделения морской пехоты ЧФ под прикрытием армейской авиации ЮВО производят высадку на необорудованный участок побережья с больших десантных кораблей "Орск" и "Азов", проводят бой за высадку десанта, занимают прибрежный участок и выдвигаются вглубь позиций условного противника. В ходе проведения высадки десанта морские пехотинцы применяют нестандартный подход с неожиданным для противника наращиванием сил десанта как с воды, так и с воздуха, что позволяет им в более короткое время захватить плацдарм и оборудовать укрепрайон.

БДК "Азов"

25 октября – Европарламент принимает резолюцию о положении в Азовском море, призывающую ЕС усилить санкции против России за нарушение свободы судоходства в Азовском море.

30 октября – с Кольского полуострова по внутренним рекам в Азовское море переброшены ПСКР проекта 10410 "Сыктывкар" и "Кизляр" (вооружение каждого – одна 76-мм артустановка АК-176М, одна 30-мм артустановка АК-630М, две пусковые установки ПЗРК "Игла"). В целом с апреля Россия перебрасывает в Азовское море более 120 боевых кораблей – катеров, десантных кораблей, ракетных корветов.

5 ноября – из Ярославля в Азов по рекам доставлены два только что построенных пограничных катера проекта 1496М1 "Ламантин".

10 ноября – в Азовское море переброшено еще 5 крупных пограничных кораблей класса корвет. Теперь Темрюкский отряд кораблей Береговой охраны РФ включает два ПСКР проекта 14230, судно обеспечения "Ханты-Мансийск" проекта 16900А, 4 пограничных патрульных судов, 5 пограничных сторожевых катеров. Таганрогский морской пограничный отряд включает 12 пограничных катеров, 2 патрульных катера на воздушной подушке, 9 малых катеров и три десятка пограничных моторных лодок типа "Master-651" и "Master-540". На побережье размещен зенитно-ракетный комплекс С-300ПС. Для сравнения: украинский флот в Азовском море представлен Мариупольским отрядом морской охраны в 18 единиц, включая один корабль с артиллерийским вооружением и 5 катеров. Несмотря на колоссальное превосходство над украинцами российское командование продолжает стягивать в Азовское море силы с других морей и других военных округов.

15 ноября – официальный представитель МИДа России М.Захарова заявляет о совершении Россией односторонней незаконной аннексии Керченского пролива: "Дополнительно хотели бы отметить два важных момента, относящиеся к особенностям статуса Керченского пролива и Азовского моря. Первый в настоящий момент находится под полным суверенитетом России как единственного прибрежного государства".

15 ноября – член Совета Федерации Ф.Клинцевич заявляет, что Россия может буквально за несколько минут перекрыть Азовское море для любого украинского судна.

21 ноября – МИД России делает специальное заявление об осуществлении односторонней незаконной аннексии Керченского пролива: "Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов".

23 ноября – С.Лавров на пресс-конференции в Риме подтверждает односторонние незаконные притязания Кремля на Керченский пролив: "Напомню также, что Керченский пролив не является проливом, подлежащим регулированию международным правом – он российский". В интервью "Коммерсанту" замминистра иностранных дел России Г.Карасин заявляет, что Керченский пролив является внутреними водами России, к которым неприменимо международное право.

23-26 ноября – Керченский морской бой (см. Реконструкция Керченского боя). 24 украинских моряка, в том числе трое раненых, захвачены в плен.

25 ноября – РИА "Новости" распространяет дезинформацию о "массированном обстреле жилых районов самопровозглашенной Донецкой народной республики украинскими войсками".

26 ноября – представитель Главного управления разведки Минобороны Украины В.Скибицкий заявляет, что Россия сосредоточила вдоль границы с Украиной около 500 боевых самолетов тактической авиации и до 340 вертолетов армейской авиации.

27 ноября – за нарушение Кремлем свободы судоходства председательствующая в ЕС Австрия предлагает ввести новые санкции против России. Германия и Франция отвергают это предложение.

БТР-82А во время учений по высадке десанта на необорудованное побережье на Балтике

27 ноября – "Российская газета" сообщает о поступлении в войска новых модернизированных плавающих бронетранспортеров БТР-82А, отличающихся от предшественников повышенной живучестью и оснащенных новой радиостанцией, системой топографического ориентирования "ТРОНА-1" и комбинированным прибором наблюдения командира. Огневая мощь БТР-82А повышена за счет установки унифицированного боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Главнокомандующий ВМФ России адмирал В.Королев подчеркивает, что морские пехотинцы совершают прыжки с парашютом и отрабатывают навыки десантирования в водную среду.

27 ноября – украинский эксперт напоминает, что "декабрь – наиболее удачный период для начала военного наступления".

28 ноября – в 10 областях Украины введено военное положение сроком на 30 дней.

29 ноября – четвертый дивизион С-400 российских частей ПВО в Крыму заступает на боевое дежурство в Джанкое.

Российская военная база в Ростовской области

1 декабря – П.Порошенко заявляет, что Россия развернула у границ с Украиной, а также в аннексированном Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей группировку численностью более 80 тысяч военнослужащих. Российская группировка включает в себя около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолётов и 300 вертолётов. В акваториях Чёрного, Азовского и Эгейского морей находятся более 80 российских военных кораблей и 8 подводных лодок.

1 декабря – на саммите Группы 20 в Буэнос-Айресе А.Меркель предлагает В.Путину разместить в Азовском море и Керченском проливе наблюдателей ОБСЕ для выявления нарушений свободы навигации и предлагает обсудить ситуацию в Азовском море и Керченском проливе во время встречи в Берлине в Нормандском формате 11 декабря.

Бронетехника на российской военной базе

2 декабря – Д.Песков заявляет, что Керченский пролив не может являться предметом переговоров в Нормандском формате.

4 декабря – член экспертного совета при Комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации России А.Копачевский замечает, что в Крыму заканчивается семилетний цикл относительно средневодного периода с благоприятным количеством осадков, а следующий год может стать началом регулярного маловодного периода, при котором многие крымские водохранилища естественного стока рискуют не наполниться. Уровень дефицита воды будет примерно таким же, что и в 1994 году — самом засушливом за последние тридцать лет. При таком сценарии под удар попадут в первую очередь крупные города – Симферополь и Севастополь. Обсуждая катастрофу с водоснабжением в Крыму, главный специалист Курчатовского института Р.Пензин утверждает, что "тогда только остается или Херсонскую губернию захватывать или Днепр перекрывать".

4 декабря – в Крыму и прилежащих акваториях Черного и Азовского морей начинаются маневры сухопутных сил Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота (ЧФ). Командующий войсками ЮВО генерал-полковник А.Дворников (в 2015-2016 гг. – командующий российской группировкой в Сирии) заявляет, что в ближайшие дни в войсках начнется подготовка мобильных десантов, которые путем выброски в тылу врага должны сорвать возможное наступление вероятного противника. "Решение учебно-боевых задач каждой ротной тактической группы должны обеспечивать до 40 вертолетов различного назначения – ударных, транспортно-боевых и транспортных". При этом он подчеркивает, что в составе ЮВО – "самая крупная в мире армия ВВС и ПВО". Ситуацию в Крыму комментирует генерал-лейтенант Ю.Неткачев: в скором времени, вполне возможно, в направлении Симферополя со стороны Чонгара и Каланчака последует удар нескольких бронетанковых соединений армии Украины: "В районе Турецкого вала и далее на юг местность открытая, малопересеченная, что дает возможность для быстрого наступления". Генерал Неткачев известен тем, что регулярно появлялся в местах будущих гибридных операций российских войск в Приднестровье, Южной Осетии, Крыму, Донбассе.

4 декабря – прокремлевские СМИ начинают дезинформационную кампанию о якобы "готовящемся броске украинских бронетанковых частей на Симферополь".

6 декабря – на ежегодной министерской конференции ОБСЕ министр иностранных дел Германии Х.Маас в ходе переговоров с министрами иностранных дел Украины П.Климкиным и России С.Лавровым предлагает разместить миссию наблюдтелей ОБСЕ в Азовском море и Керченском проливе. П.Климкин реагирует положительно, С.Лавров – отрицательно.

7 декабря – на пресс-конференции в Милане С.Лавров заявляет о бесперспективности германского предложения о размещении наблюдателей ОБСЕ.

10 декабря – выступая в Брюсселе Х.Маас исключает возможность введения новых санкций против России. В тот же день во время телефонного разговора с В.Путиным А.Меркель еще раз предлагает разместить миссию наблюдтелей ОБСЕ в Азовском море и Керченском проливе. Судя по сообщению Кремля о телефонном разговоре с Меркель, это предложение Путиным отвергнуто.

10 декабря – один из военных лидеров ДНР Э.Басурин делает специальное заявление, согласно которому украинская сторона, по его данным, 14 декабря начнет наступление на Мариупольском направлении.

13 декабря – морские пехотинцы Черноморского флота отрабатывают погрузку на десантные корабли. За их действиями наблюдают командиры подразделений Южного военного округа в рамках организационно-мобилизационных сборов. Личный состав отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота приведён в боевую готовность. Морские пехотинцы в рамках учения получили экипировку, оружие и боеприпасы, совершили марш на полигон "Казачий", где отработали действия по погрузке на десантные корабли.

13 декабря – официальный представитель МИД России М.Захарова заявляет о якобы готовящейся украинской стороной "вооруженной провокации на линии соприкосноваения сторон с целью захвата Приазовья и выхода на границу с Россией". Источник в МИД России утверждает, что "Киев планирует наступление в районе Перекопского перешейка 24-25 декабря".

Наиболее вероятное направление удара российских войск: Скадовск – Перекоп – Чонгар – Геническ

Наиболее вероятное направление удара российских войск: Скадовск – Перекоп – Чонгар – Геническ

14 декабря – прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию о якобы планируемом Киевом теракте в Мариуполе с большим числом человеческих жертв.

Андрей Илларионов livejournal.com