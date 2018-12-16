Фотофакт: В Минске продавали конфеты с «сюрпризом» 1 16.12.2018, 9:10

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Инцидент произошел в одном из магазинов сладостей.

Фотографии конфет с необычной начинкой в редакцию прислала читательница tut.by. Она купила конфеты «Черноморочка» в кондитерском магазине в переходе одной из станций метро. Когда дома их стала разворачивать, в них оказались черви.

Источник: tut.by

Женщина обратилась за помощью в санслужбы.

Источник: tut.by

В различных группах в соцсетях довольно часто выкладывают подобные снимки. А иногда в сладостях находят даже плесень.