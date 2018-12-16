закрыть
16 декабря 2018, воскресенье, 9:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Фотофакт: В Минске продавали конфеты с «сюрпризом»

1
  • 16.12.2018, 9:10
  • 1,309

Инцидент произошел в одном из магазинов сладостей.

Фотографии конфет с необычной начинкой в редакцию прислала читательница tut.by. Она купила конфеты «Черноморочка» в кондитерском магазине в переходе одной из станций метро. Когда дома их стала разворачивать, в них оказались черви.

Источник: tut.by

Женщина обратилась за помощью в санслужбы.

Источник: tut.by

В различных группах в соцсетях довольно часто выкладывают подобные снимки. А иногда в сладостях находят даже плесень.


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип