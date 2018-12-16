Российский рубль ушел в пике после решения Центробанка 16.12.2018, 9:16

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Валюта РФ побила рекорд падения за две недели.

Рубль упал рекордно за 2 недели на торгах в пятницу на итогах очередного заседания ЦБ, где регулятор принял решение поднять ключевую ставку до 7,75% и возобновить скупку валюты на МосБирже с 15 января, сообщает finanz.ru.

Доллар после недели стабильности между 66 и 66,4 рубля вплотную приблизился к отметке 67, несмотря на дорожающую нефть.

К 17.49 мск сделки с расчетом завтра проходили по 66,8150 рубля за доллар - с ростом курса на 37 копеек. Евро дорожал до 75,45 рубля.

«Рубль в общем-то реагирует (негативно) на решение ЦБ возобновить покупку валюты, но более - на слова Набиуллиной о намерениях проводить интервенции в полном объеме», - сказал Reuters дилер крупного западного банка.

На интервенции в 2019 году, согласно закону о бюджете, Минфин рассчитывает потратить 3,3 триллиона рублей. Все они, в рамках бюджетного правила, должны быть конвертированы в корзину из долларов (45%), евро (45%) и фунтов стерлингов (10%). В общей сложности должны купить на МосБирже около 50 млрд долларов в добавок к 102 млрд, которые удалось накопить с начала 2017 года.

Чтобы удовлетворить валютный аппетит правительства, центробанку придется изъять из экономики около 70% всей свободной валюты, следует из его же собственных расчетов: профицит платежного баланс ЦБ прогнозирует на уровне 71 млрд долларов за год.

Такие изъятия могут для рынка оказаться неподъемными, предупреждает Райффайзенбанк. Де-факто ЦБ оставляет в валютном балансе лишь 20 млрд долларов на погашение внешнего долга. При этом, согласно графику самого центробанка, вернуть необходимо 54 млрд.

«Кроме того, стоит учитывать дополнительный отток капитала, связанный с возможным введением санкций», - напоминает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Нехватка валюты может взвинтить курс доллара на 10 рублей, до отметок 73-77, предупреждает он.

«Каково влияние на курс крупного спекулятивного капитала, мы хорошо видели в конце лета - начале осени, когда рубль обесценился на 12% за короткий срок из-за сокращения позиций нерезидентов в ОФЗ, - напоминает начальник операций на фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. - Огромный - в 110 млрд долларов - профицит торгового баланса не помог сдержать натиск».

Ситуацию усугубляет курс на дедолларизацию банковской системы. «Чем меньше валюты у разных участников рынка, тем больше рисков для курса», - пишет руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук: когда банки вынуждены возвращать валюту клиентам, перезанять ее оказывается негде.