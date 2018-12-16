Прощай, Кирилл! Телеграм-канал «СерпомПо»

16.12.2018, 9:29

Фото: rbc.ua

Стряхни нанопыль – больше вспомнить нечего.

Вот и все. Кончено.

Автокефалия украинской церкви состоялась.

Нечего не помогло. Обзывались из Москвы «раскольниками». Кидали пальцы веером, что не все «поместные церкви» поддержат. Быковали на Константинополь. Жаловались напоследок Папе Римскому (верх бессилия).

Ничто не сработало.

Теперь начнется постепенное выдавливание церковной Москвы из Украины. Виной всему – война, война и еще раз война. Пришедшая на украинскую землю из-под звезд Кремля.

Теперь с Крымом, но без церкви в Украине. Ах, вы так не выбирали?! Не хотели выбирать? Но выбрали. Вам указали ваше место. Вам показали, что вы выбрали. Теперь приятного аппетита!

Вместе с тем, украинская автокефалия – это падение Патриарха Кирилла. Его время на посту начальника РПЦ закончено. Он потерпел поражение и уйдет.

Не сразу. В Москве не будут снимать Кирилла немедленно – не дадут повода думать, что признали поражение в Украине. В Москве так поступают всегда.

Следующим Патриархом будет Шевкунов (Тихон) – близкий к Путину, его личный «дух», сделанный в мае 2018 года митрополитом и наместником монастыря. Он уже застыл на старте.

Главный победитель от разгрома Кирилла в Украине – Шевкунов. Будет он со временем Патриархом, и РПЦ упадет еще ниже.

Прощай, Кирилл. Стряхнем нанопыль. Больше вспомнить нечего.

Телеграм-канал «СерпомПо»