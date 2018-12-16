Как полмиллиона «тунеядцев» могут заблокировать декрет 22 16.12.2018, 9:59

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Фото: «Радыё Свабода»

Не спешите платить режиму.

С 1 декабря в Беларуси заработала база «тунеядцев». По словам министра труда Ирины Костевич, в нее попали 500 тысяч человек.

А уже 8 декабря Совет министров Беларуси издал постановление, которое значительно расширяет информацию о гражданах, попавших в базу «незанятых в экономике» – за счет данных о детях и учащихся в заведениях, подконтрольных Минобразования.

Зачем это понадобилось делать, какими могут быть последствия и как с этим бороться? На вопросы Charter97.org отвечает правовой инспектор труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонид Судаленко.

- По новым правилам в базу, кроме данных самих «тунеядцев», вносятся идентификационный номер и дата рождения ребенка, дата лишения родительских прав и восстановления в родительских правах. Зачем?

- Думаю, власти решили таким образом отслеживать семьи, которые попадают по декрету Лукашенко №18 в так называемое «социально опасное положение» (СОП). Им оказалось мало этого декрета, они решили пойти еще дальше.

В «социально опасную» категорию решили добавить и семьи «не занятых в экономике». Само такое определение – это уже абсурд, юридический словарь в нашей такого термина не содержит.

Фактически это означает усиление контроля над семьями, где хотя бы один из родителей попал под действие обновленного декрета о «тунеядцах». А, как мы помним, тунеядские комиссии могут отправлять таких граждан в ЛТП – причем без судебной санкции.

Это очень серьезно. Любое ограничение свободы, независимо от того, к какой категории относится гражданин – СОП, неработающий, не занятый в экономике – может происходить только по решению суда. Декрет Лукашенко не дает права без судебной санкции отправлять людей в ЛТП.

И это открывает возможности для борьбы. Мы в профсоюзе РЭП будем с этим бороться. Будем забрасывать суды исками и ставить вопрос: почему государство таким образом вмешивается в каждую конкретную семью?

- Правительство дало поручение Минобразования до 1 апреля разработать единую автоматизированную базу учащихся с целью интегрирования ее с базой «тунеядцев». Что будет означать на практике?

- Сложно искать здравый смысл там, где его нет. Возможно, с помощью этой меры хотят еще больше усилить контроль над семьями «не занятых в экономике». Поэтому на всякий случай хочу повторить авторам декрета и дополняющего его постановления: это называется вмешательством в частную жизнь, а у нас подобные действия запрещены Конституцией.

Такими актами правительство готовит почву для сопротивления. Чем больше чиновники таким образом вмешаются в жизнь семей – тем больше последует ответов. В каждом конкретном случае мы будем вмешиваться, защищать людей и доказывать незаконность действий власти.

Да, Костевич насчитала полмиллиона «тунеядцев». Ну а дети и школьники здесь при чем? Я затрудняюсь ответить, есть ли у властей какая-то логика. Ведь полмиллиона человек – это огромная армия, которая может заблокировать действие декрета. Зачем тогда собирать данные еще и на детей? Чтобы парализовать этот декрет еще быстрее?

- Профсоюз РЭП совместно с правозащитниками принял официальное заявление с требованием отменить декрет о «тунеядцах». Как этого добиться?

- Лидер нашего профсоюза Геннадий Федынич четко заявил, что РЭП помогал и будет помогать всем, кто попал в «тунеядскую» базу. Пусть каждый обратится к нам – нас полмиллиона, и вместе мы сможем придумать, что делать, чтобы этот декрет так и не заработал.

Как правильно говорил все тот же Геннадий Федынич – не спешите платить. Как показал опыт 2017 года, проиграли те, кто бросился платить государству. А победили в итоге люди, начавшие сопротивляться: бойкотировать, игнорировать, оспаривать в судах, выходить на акции.

Я убежден, что на этот раз тоже так произойдет: механизм, который запустили власти в обновленном декрете о «тунеядцах», работать не будет. Я в этом просто уверен: нам вместе удастся заблокировать этот незаконный декрет.

Поэтому всем людям говорю: бойкотируйте, не платите, сопротивляйтесь. Обращайтесь за помощью к нам: профсоюз РЭП будет работать с каждым из полумиллионной армии временно «не занятых в экономике».