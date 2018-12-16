Один пошел на таран, другой порезал шины: в Минске повздорили двое водителей 8 16.12.2018, 10:14

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Фото: auto.onliner.by

Инцидент произошел при передвижении по улице Орловской и Сморговскому тракту.

В Минске поругались двое водителей. Настолько, что один протаранил машину другого, а тот порезал шины в авто обидчика. Теперь объявлен брейк, в произошедшем разбирается милиция, сообщает onliner.by.

Все произошло примерно в 13:35. Как сообщила официальный представитель Центрального РУВД Елена Свиридова, при передвижении по улице Орловской и Сморговскому тракту у водителей автомобилей Peugeot 306 и Proton Satria 315 возник конфликт.

— В результате Peugeot 306 врезался в открытую дверь автомобиля Proton Satria 315, водитель которого остановился для разрешения конфликта, — рассказали в РУВД.

Фото: auto.onliner.by

Дальше — больше.

— Водитель и пассажир Proton Satria 315 с использованием твердого предмета стали наносить повреждения по зеркалам заднего вида Peugeot 306, а также порезали шины авто, — сообщила Елена Свиридова.

Мужчины задержаны сотрудниками Центрального РУВД.

— В отношении задержанных проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на квалификацию совершенного ими деяния, — добавили в милиции.