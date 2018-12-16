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Сланцевый бум

  • Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»
  • 16.12.2018, 10:22
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В 2019 году США могут стать крупнейшими добытчиками и экспортерами нефти в мире.

Тот факт, что США стали чистым экспортером нефти впервые за 75 лет, многие называют следствием сланцевого бума, который можно было наблюдать в стране в последние годы. Однако на самом деле настоящий сланцевый бум США ожидает впереди!

Геологической службы США (USGS) опубликовала данные, согласно которым крупнейшее месторождение сланцевой нефти и газа в стране – Permian, было крайне недооценено. Так, после недавнего исследования выяснилось, что извлекаемые запасы нефти месторождения составляют более 46 млрд баррелей нефти, хотя ранее считалось, что они не превышают 20 млрд баррелей. В свою очередь объемы газа показали еще большее отличие от предыдущего исследования, изменившись с 0,4 трлн кубометров, до 7,9 трлн кубометров.

Что интересно, в докладе учтены запасы нефти и газа, извлекаемые с учетом нынешних технологий. О том, что месторождение богато нефтью и газом было известно еще в 1980-х, но тогдашний уровень разведки и добычи не позволял в полной мере оценить ни объемы залежей, ни провести полноценную добычу ресурсов.

А потому, сланцевый бум США еще только грядет, пока лишь разминка. Как-никак, а на 2019-й год штатам прогнозируют добычу более 12,3 млн баррелей в сутки, что сделает их лидерами выкачивания черного золота из недр в мире.

Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»


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