The Times: В правительстве Британии появились три лагеря по брексит 3 16.12.2018, 10:56

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План Мэй по выходу из ЕС считают неработающим.

Большинство членов правительства Великобритании считают мертвым соглашение Терезы Мэй о Brexit и открыто обсуждают другие варианты, в том числе второй референдум.

Об этом сообщает The Times.

После саммита ЕС, на котором Брюссель отказался пересматривать соглашение, большинство министров пришли к выводу, что у документа мало шансов пройти через парламент.

По данным издания, правительство раскололось на три лагеря, один из которых состоит из пяти министров, в том числе министра труда и пенсий Эмбер Радд и министра финансов Филипа Хаммонда. Они склоняются к поддержке второго референдума, если все другие варианты будут исчерпаны.

Однако, против референдума выступают две другие группы министров. Министр окружающей среды Майкл Гоув и глава МВД Саджид Джавид

отказываются поддерживать перспективу выхода без соглашения, но хотят, чтобы Brexit продолжался.

Третья группа, в которую входят спикер Палаты общин Андреа Лидсом и глава МИД Джереми Хант готовы рискнуть на выход без соглашения.

На следующей неделе состоится заседание правительства, на котором министры будут обсуждать с Терезой Мэй дальнейшие шаги относительно соглашения с Брюсселем.