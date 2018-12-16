Как активист из Гродно милицейского прапорщика воспитывал 2 16.12.2018, 11:06

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Сергей Веремеенко

Сергей Веремеенко подал жалобу на судью и рассказал об инциденте в здании «правосудия».

13 декабря гродненский активист Сергей Веремеенко посетил областной суд. Он подал жалобу на действия судьи суда Ленинского района Руслана Гурина, сообщает harodniaspring.org.

Дело в том, что на судебном заседании по административному делу Николая Соляника Руслан Гурин с самого начала заседания стал беспричинно выгонять присутствующих из зала судебного заседания. Жалобу Веремеенко подал, но и в областном суде не обошлось без эксцессов.

Свою беседу в областном суде активист разместил в «Фейсбуке»:

Прапорщик Васильев на входе: "Предъявите документы!». Предъявил.

- А теперь руки вытяните в сторону.

- Это обыск?

- Нет, досмотр.

- На каком основании?

- Распоряжение...

- Чье? Можете показать?

В результате Васильев так и не показал "распоряжение". В здание суда Веремеенко не был допущен. Жалобу на действия судьи Гурина подал через секретаршу, которая вышла вниз. Она вначале пригласила Веремеенко в канцелярию, но прапорщик схватил его за руку и не пропустил. Далее было так:

"Жду в фойе. После получения заверенной копии жалобы прапорщик просит еще раз предъявить документ, чтобы его записать. Спрашиваю, что я нарушил и на каком основании должен предъявлять документ. Ответа нет. Выхожу на улицу, потому что спешу на работу. Прапорщик кричит: «Эй, куда?».