Самые впечатляющие научные фото 2018 года 16.12.2018, 11:22

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Снимки показывают, насколько удивителен мир вокруг нас.

Редакторы авторитетного журнала Nature выбрали лучшие научные фотографии 2018 года. В этом году ученым удалось сфотографировать самый маленький в мире дом, шторм на Юпитере, обезьянок-клонов и агрессивный морской огурец.

В мае французские инженеры из Femto-ST Institute в Безансоне разработали новую микророботическую систему, при помощи которой соорудили дом, длина которого всего 20 микрометров.

Клеточные биологи Стивен Фриман и Лоуренс Делакруа из Льежского университета в Бельгии получили награду на конкурсе фото под микроскопом Nikon Small World с этим изображением нейронов во внутреннем ухе мыши. Эти клетки культивируют «в пробирке», чтобы изучить их созревание и разрушение.

Космический аппарат NASA «Джуно» уже восьмой год выполняет полет к Юпитеру и шлет и впечатляющие снимки газового гиганта. На этом можно видеть динамичное северное полушарие планеты с клубящимися облака и большим штормом.

Американская компания SpaceX в этом году поставила рекорд по количеству космических пусков и посадок. В феврале этого года в Калифорнии были запущены несколько спутников, которые должны стать частью системы «мирового интернета».

Последний в мире самец северного белого носорога умер в марте этого года в Кении. На Земле остались только две самки. Исследователи изучают способы их экстракорпорального оплодотворения, которое может спасти подвид (Ceratotherium simum cottoni).

Новая техника визуализации «стирает» мышцы организма и окрашивает его кости. На фото так «просветили» ставриду длинноперую.

Три года рекордной засухи в ЮАР вынудили чиновников в Кейптауне принять жесткие меры и перекрыть воду в кранах. На фото — пустое водохранилище.

Чжун Чжун и Хуа Хуа — первые макаки, полученные в Китае с помощью клонирования методом, который помог создать овечку Долли.

Это сорус папоротника, увеличенный в десять раз. Эта структура отвечает за производство и хранение спор, а те в свою очередь обеспечивают размножение растения.

Недавно открытый тупанвирус может заражать амеб. Этот вирус имеет самый длинный среди всех вирусов хвост, а также самый большой набор генов, участвующих в выработке белка.

В марте на льдине рядом с Гренландией прошел необычный футбольный матч. Ученые Института морских исследований Норвегии сыграли против экипажа ледокола.

Шотландские северные олуши ныряют, чтобы поймать на скумбрию и других рыб. Птицы падают с высоты 30 метров, достигая скорости 100 километров в час.

Лучшие подвижные изображения

Морской огурец подает сигнал «не беспокоить». Прикосновение к коже этого существа (Pannychia moseleyi) запускает целый биолюминесцентный фейерверк.

В феврале руководитель SpaceX Илон Маск отправил автомобиль Tesla на орбиту. Родстер взлетел во время испытательного полета ракеты Falcon Heavy, сейчас автомобиль вращается вокруг Солнца.

Камера космического аппарата «Розетта» зафиксировала, как частицы пыли и льда двигаются вблизи кометы 67P/Чурюмова — Герасименко.

Детеныш ската Leucoraja erinacea буквально шагает. В феврале ученые сообщили, что у этого вида есть совокупность нейронов для двуногой ходьбы.