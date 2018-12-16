Скандал: как «в IT-стране» работает электронная запись на прием к врачу 14 16.12.2018, 11:28

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Белорусам лучше не болеть.

Корреспондент «Салідарнасці» узнала, что делать, если вас нет в электронной базе данных поликлиники, и как быть, если талоны к врачу есть, а получить их нельзя.

Не дозвонившись в регистратуру (понедельник – все больные, видимо, решили обратиться к врачам), регистрируюсь на talon.by. Нахожу в базе свою поликлинику (в регионе) и врача-терапевта, к которому хочу попасть на прием. Но вот незадача – на сегодня талончик можно взять только через регистратуру (ее телефон по-прежнему не отвечает).

Пробую записаться на завтра, и тут меня ждет сюрприз: «Пациент с указанными данными не найден в картотеке медучреждения. Свяжитесь с регистратурой по телефону и убедитесь, что вы правильно внесены в картотеку». Как это не найден, удивляюсь, если пару недель назад была в поликлинике. Регистратура не отвечает.

В Фейсбуке советуют попробовать взять талончик без регистрации. Коллега делится, что у нее только так работает. Но у меня это трюк не срабатывает. Система снова пишет, что пациент не зарегистрирован и предлагает обратиться в регистратуру.

Еще один коллега объясняет: на самом деле для того, чтобы быть в базе поликлиники, нужно подойти в регистратуру и попросить внести тебя «в систему». После этого будет возможность получить электронный талон. Вот тебе и IT-страна! В электронную базу вносят только тех, кто лично обратился?

Знакомая советует не полностью заполнять поля, где указано имя и отчество, а писать только инициалы, но и это не срабатывает. Нет такого пациента – и все тут!

Под вечер дозваниваюсь в регистратуру. Объясняю проблему, прошу внести в базу. Сотрудница объясняет, что в базе данных указан адрес, по которому я была зарегистрирована раньше. Она вносит изменения и говорит, что теперь все должно получиться.

Когда я снова вхожу в систему и пробую записаться к врачу, мне снова сообщают, что пациент не найден. Делаю то же самое без регистрации: пишет, что «связь с поликлиникой отсутствует», и предлагает связаться с регистратурой.

Снова звоню в регистратуру, а мне говорят, что к онлайн-записи не имеют никакого отношения: «Мы тут при чем? Звоните программистам или приходите завтра в 7.30 к нам и возьмите талон».

Через день, когда симптомы болезни не проходят, снова пытаюсь взять электронный талончик на следующий день. Регистрация прошла успешно, и я уже в базе данных, и талоны к врачу есть, вот только запись почему-то не срабатывает. Звоню в регистратуру и узнаю, что на время, которое указано как свободное, уже записан пациент.

Выбора не остается: прихожу в поликлинику. В регистратуре выписывают дополнительный талон. Несколько человек в очереди попадают к врачу тем же путем – с дополнительными талончиками. Девушка в очереди делится: пыталась записаться через talon.by, но связь с поликлиникой отсутствовала.

Через пару недель пробую записаться к эндокринологу – на конец декабря. Талонов хватает на каждую дату, но взять их почему-то нельзя. «Оставшиеся талоны будут доступны накануне даты приема» или «В настоящее время нет талонов, доступных для заказа через Интернет. Вы можете обратиться в регистратуру для уточнения возможности заказа этих талонов». В регистратуре объясняют, что предварительная запись ведется на начало января. Шансы попасть к врачу в день приема есть: приходите с утра в регистратуру. Сотрудница объясняет, что талоны распределяются так: часть в регистратуре, часть – для электронной записи. И если через talon.byне получается, нужно обращаться в регистратуру.

К эндокринологу я все же записалась и получила свой первый электронный талон за день до приема, в воскресенье. Похоже, это единственная возможность записаться к врачу узкой специализации через интернет-регистратуру: за день до приема.

Вывод: регистрироваться в системе talon.byлучше за несколько дней до болезни, чтобы иметь возможность записаться к врачу через Интернет в случае необходимости. Впрочем, и это не гарантирует, что вы запишетесь к врачу в интернет-регистратуре, даже если талоны будут, и тогда вам придется идти с утра в поликлинику.