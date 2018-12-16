Александр Невзоров: Кремль столкнется с такими же бунтами, как в Париже 4 16.12.2018, 11:30

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Александр Невзоров

Российская власть обязана сесть и изучать последний украинский Майдан.

— Мы сейчас видим, что происходит во Франции. Мы видим, что да, действительно, несмотря на все уступки, на которые пошел Макрон, французы не успокоились, — заявил Александр Невзоров в эфире Эха Москвы.

— Но власть сама виновата: не надо было никого доводить до такого состояния, потому что прекратить мятеж, прекратить бунт — это я знаю по себе, поскольку у меня было хобби — участие во всех государственных переворотах, безобразиях, которые только свершались в этой стране, — вот я могу сказать, что прекратить участие в бунте практически невозможно.

По мнению Невзорова, в любой проблемной ситуации следует помнить: всегда виновата власть.

— И никакая власть не имеет права никого подавлять и никого разгонять, потому что всегда по русскому, по российскому опыту точно знаем, что всегда причины революций и мятежей — это власть, и что виновата всегда именно она. …Власть всегда неправа, и нет никаких сакральных фигур, нет никакой сакральности власти, и пули одинаково идут в любое тело.

И сейчас, конечно, это русская власть, которая все равно рано или поздно столкнется примерно с такой же ситуации, как в Париже, она обязана была бы сесть и изучать Майдан, украинский последний Майдан. Не брызгать слюной ненависти и как бы отвращения, не этим осуждением клинических идиотов осуждать, а именно изучать, видеть, в какие минуты ситуация становится необратимой и какие действия власти непременно детонируют любые ответные.

Отвечая на вопрос журналистки, почему нужно изучать Майдан, а не Париж, например, Невзоров объяснил: он очень близкий, и очень понятный.

— Французы, они похрабрее и помобильнее, но они показали, что не надо никаких восстаний народных масс, что достаточно 30 тысяч человек, для того, чтобы полностью перевернуть привычный уклад, в общем, благополучной жизни.

…Вообще, такая хорошо дрессированная власть, когда ей указывают на выход, убедительно указывают, она, конечно, должна немедленно собирать манатки и не доводить до таких конфликтов, как это было в Киеве и до таких конфликтов, как это сейчас происходит в Париже.