В России прогремел сильный взрыв в жилом доме

В России прогремел сильный взрыв в жилом доме4
- 16.12.2018, 11:50
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Введен режим чрезвычайной ситуации.
В ночь на воскресенье, 16 декабря, в многоэтажном доме в Вологде (Россия) произошел взрыв: один человек погиб, шестеро получили ранения.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, инцидент произошел в жилом доме по улице Карла Маркса, 74a около полуночи на верхнем этаже пятиэтажки.
Взрыв вызвал серьезные разрушения, обвал лоджии. Ударной волной выбило конструктивные части стены дома, элементами битого кирпича и мусора были повреждены машины во дворе.
Известно, что жертва взрыва - женщина, она скончалась по дороге в больницу.
"Произошел взрыв бытового газа в жилом доме", - рассказала сотрудник областного МЧС Анна Петухова местным журналистам.
"Предварительно взрыв произошел в результате неконтролируемой утечки бытового газа из замкнутой системы. Это могло стать следствием ненадлежащей эксплуатации жильцами газового оборудования либо несвоевременного или недостаточного обслуживания системы", - также сообщил источник в службах технического надзора региона.
Кроме того, рассматривается версия неисправности газового прибора в квартире, где находился эпицентр взрыва. Сообщается, что пожара за взрывом не последовало.
В Вологде введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом объявил мэр города Сергей Воропанов.