закрыть
16 декабря 2018, воскресенье, 13:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Россиян отгородят от мирового интернета

10
  • 16.12.2018, 12:27
  • 2,346

К чему приведет закон Клишаса – Боковой.

Россия готовит масштабную реформу интернета, которая позволит властям усилить контроль над трафиком внутри страны и отгородить российский сегмент цензурным «файрволом» наподобие китайского, сообщает finanz.ru.

Законопроект о работе интернета с учетом внешних угроз, внесенный в Госдуму в пятницу сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым, требует минимизировать «передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи» и обеспечить возможность автономной работы рунета.

Документ предусматривает возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Они должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Документ также определяет правила маршрутизации трафика, вводит контроль за их соблюдением и создает возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

Документ определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком и заставляет их владельцев «при возникновении угрозы» обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Угроза, по мнению авторов, исходит от США, где в сентябре 2018-го была принята стратегия национальной кибербезопасности. Документ носит «агрессивный характер», говорится в пояснительной записке: Вашингтон угрожает ответными мерами, «бездоказательно обвиняя» Россию в совершении кибератак.

Все эти меры приведут к созданию глобального российского цензурного файерволла, говорит руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк: Роскомнадзор наделяется полномочиями вмешиваться в маршрутизацию вдобавок к уже имеющимся ресурсам по блокировке сайтов.

«Будут созданы условия, и вся страна будет как на ладони», - пояснил РБК один из авторов проекта депутат Андрей Луговой.

«Мы будем понимать, откуда к нам втекает интернет и откуда и где выходит», - заявил он.

Законопроект стал ответом на поручение президента РФ Владимира Путина, который в ноябре прошлого года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от "доминирования" США.

Согласно поручению Путина, Минкомсвязь совместно с министерством иностранных дел должны были попытаться договориться со странами БРИКС о том, чтобы создать собственную систему корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы "дублировала" уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от "целевых воздействий".


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип