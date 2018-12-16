«Куда уходят такие деньги?»: слонимские учителя бунтуют против властей 5 16.12.2018, 12:36

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ФОто: gs.by

Работники образования возмущены поборами.

Работники системы образования Слонимского района недовольны тем, как тратятся их профсоюзные взносы, поэтому они написали открытое письмо, которое просили опубликовать в «Газете Слонимской». Вот что говорится в этом письме:

«Обращаются к вам работники системы образования Слонима и Слонимского района. Мы уже устали терпеть и молчать о том, что происходит вокруг, и хотим, чтобы об этом знали все.

Поэтому и просим вас опубликовать данную информацию в газете, на вашем интернет-ресурсе и считать это открытым письмом. Мы состоим в профсоюзе работников образования. Ежемесячно у нас из зарплаты удерживают 1% профсоюзных взносов. И к этому мы всегда относились нормально, но до недавнего времени.

Недавно была опубликована информация о том, что в профсоюзах состоит более 4 миллионов человек, средняя зарплата по Беларуси составляет 963 рубля 60 копеек, в первичных организациях остается 55% взносов. Не надо быть математиком, чтобы посчитать: наверх перечисляется 17 миллионов 344 тысячи 800 рублей, или почти 9 миллионов долларов США.

И нам стало интересно: куда уходят такие деньги?

Начали с областной структуры. Нашли сайт областного объединения профсоюзов, и там с интересом прочли информацию о визите большой группы профсоюзных лидеров в Калининград на открытие музея. Информация долго украшала этот сайт. А мы все спрашивали: неужели без гродненской делегации этот музей не открылся бы? Или нет других целей, чтобы потратить наши взносы?

А недавно случайно узнали, что начальник Гродненского объединения профсоюзов приезжал в Слоним. Что он тут делал, никто не знает. Не посетил ни одного учреждения образования, ни с кем не пообщался…

Никто не защищает наших прав, как это должен делать профсоюз. Сидит тихонько у нас в райисполкоме руководитель профсоюзной организации, абы его не трогали. Зарплату получает больше, чем мы. Он не может ответить на вопрос, куда уходят наши деньги. Может быть, ответ на этот вопрос мы сможем получить через вашу газету?» Чтобы ответить на вопросы работников системы образования Слонимского райисполкома, корреспондент обратилась к председателю слонимской профсоюзной организации Владимиру Чищене.

И вот как он прокомментировал ситуацию.

— В Федерацию профсоюзов Беларуси действительно входит более 4 миллионов человек, но эта цифра колеблется: кто-то из профсоюзной организации выходит, а кто-то в нее вступает. Хотя ветераны, которые заканчивают трудовую деятельность, могут по заявлению оставаться в профсоюзной организации. Они пишут заявление, чтобы с них не удерживали взносы, но в организации они имеют право оставаться и пользоваться всеми льготами, которыми пользуются работающие члены профсоюза.

ФОто: gs.by

Я считаю, что это справедливо и правильно. Что касается размера средней заработной платы по Беларуси, надо проверять, я не уточнял. Далее в письме сказано, что в первичных организациях остается 55% взносов. Хочу заметить, что в райкоме образования Слонимского района в первичной организации остается 50% взносов, а остальная сумма перечисляется в вышестоящие организации. Но есть и другие сферы экономики, которые перечисляют, например, только 20% взносов, а 80% оставляют в первичной профсоюзной организации.

— От чего зависит процент взносов?

— От устава отраслевого профсоюза. В образовании у нас много организаций, и они небольшие, даже своих счетов в банке не имеют, так как за каждый счет надо платить. А если они не оплачивают, то они находятся на обслуживании в райкоме.

— Так куда уходят профсоюзные взносы?

— Эти деньги уходят для выполнения уставных задач и функций. Согласно Закону Республики Беларусь о профессиональных союзах, на нас государство возлагает выполнение ряда функций. Например, одна из них — общественный контроль за соблюдением законодательства по охране труда. В связи с этим у нас есть техническая инспекция труда, которая осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства по охране труда. Для этого у нас есть целая служба — техническая инспекция в Федерации профсоюзов. Технические инспекторы есть как в Минске, так и в областных структурах. И 9-10 октября этого года в Слоним приезжало шесть технических инспекторов, с которыми мы объехали 15 предприятий разных отраслей экономики от образования до промышленности, где проверяли вопросы охраны труда. Проверялись школы, детские сады, сельскохозяйственные, строительные, промышленные организации. На каждое предприятие написана рекомендация по устранению нарушений и замечаний, которые были выявлены в ходе мониторинга.

— Нарушения значительные были выявлены на предприятиях?

— Значительные: пять единиц техники, пять единиц неисправного оборудования было остановлено. В общем, было выявлено более ста мелких нарушений.

— В Слониме довольно часто происходят чрезвычайные происшествия. Вот и недавно на льнозаводе произошел несчастный случай — работник получил серьезную травму. Почему так происходит? Неужели людям приходится работать на неисправном оборудовании?

— Человеческий фактор: человек, может, задумался, и руку затянуло в агрегат. Или, например, в одном сельхозпредприятии специалист на кормоуборочном комбайне на уборке свеклы хотел камень с ленты вытолкнуть и руку затянуло… Я тоже являюсь инспектором, тоже бываю в организациях, пишу рекомендации, также у нас при райисполкоме есть мобильная группа по вопросам охраны труда, куда я тоже вхожу. Более того, у нас есть правовая инспекция труда. Ведь основная функция профсоюзов — защита социально-экономических и трудовых прав наших членов профсоюза, да и вообще работников. Правовая инспекция тоже посещает предприятия, отслеживает, как строятся трудовые отношения в коллективах, стараемся защитить людей. Ежемесячно приезжает к нам правовой инспектор труда, и ежемесячно проводим профсоюзные приемы граждан. И хочу заметить, что приемы проводим в тех организациях, где есть проблемы. В последнее время на таких приемах присутствует прокурор. Поэтому человек может прийти на прием и задать любой вопрос, касающийся трудовых отношений, или гражданский вопрос. И надо заметить, что сейчас люди часто обращаются с гражданскими вопросами — например, есть вопросы по кредитам. Зачастую люди выступают доверенными лицами, кредитор уезжает, а они не знают, как выйти из этой ситуации. Стараемся помогать. Люди обращаются к нам и с вопросами по разделу имущества, споры решаем, даем консультации. Вот так работает инспекция. И у меня двери кабинета никогда не бывают закрытыми. И сейчас у меня на контроле находится несколько обращений граждан. Вот куда уходят деньги: на содержание инспекторов, юристов, которым тоже надо получать зарплату. В системе профсоюза есть свои санатории, которые тоже дотируются за счет профсоюзных взносов. У нас для членов профсоюзов есть скидка 25% от стоимости путевки. Есть такие организации, как издательство нашей газеты «Белорусский час», дома культуры. Сейчас наступают новогодние праздники, будут проводиться детские утренники — все это тоже дотируется профсоюзом.

— Члены профсоюза отдела образования возмущены тем, что большая группа профсоюзных лидеров ездила в Калининград на открытие музея, на что потребовались, видимо, тоже немалые средства.

— В федеральных профсоюзах есть такое направление, как международная деятельность. Конечно, эта функция выполняется на уровне республики, но в том числе и областными структурами. Это сотрудничество с профсоюзами других стран, решение каких-то общих проблем, вопросов. Ведь есть много международных организаций, которые защищают работников. Поэтому Федерация профсоюзов Беларуси старается вступить в эти международные структуры и в общем решать глобальные проблемы. И гродненская делегация поехала не музей открыть, а наладить сотрудничество, связи, поделиться опытом, поднять общие проблемы. И тогда были подписаны соглашения о сотрудничестве. Это нормальный процесс. Также мы осуществляем мониторинг цен на продовольственные товары в слонимских торговых точках. И лично я его осуществляю как председатель районного объединения. Такое наблюдение осуществляется по всей республике.

— В каких магазинах Вы проводили мониторинг?

— В районной торговой сети «Белая ромашка», в частности в универсаме «Дружба», и еще в одной крупной торговой сети, где я провожу ежемесячно мониторинг цен по 98 позициям самых социально значимых продовольственных товаров. И потом делаю отчеты, которые передаю в Гродно и Минск.

ФОто: gs.by

— Что можете сказать о ценах, растут или нет?

— Хочу сказать, что цены растут, особенно увеличились цены на птицу, овощи. Летом была тенденция снижения, а сейчас опять произошло подорожание.

— Так почему цены растут?

— Не знаю, особенно на птицу цены поднялись.

— Хорошо, Вы установили, что цены значительно увеличились на продукты, а дальше что?

— Мы делаем анализ, докладываем руководству города и правительству. Наш председатель Федерации профсоюзов Беларуси докладывает об этом президенту во время приема. Затем, наверное, Министерство торговли проверяет, почему мясо птицы настолько подорожало. Любой рост цен должен обосновываться. Лично меня удивляет, почему в магазинах продается мало белорусских яблок, а больше импортных. Почему-то этот процесс не организован, но это моя позиция, возможно, она субъективна. И Федерация профсоюзов знает, сколько мясо, огурец или помидор стоит в каждом регионе республики.

— Начальник Гродненского объединения профсоюзов приезжал в Слоним, с кем он встречался?

— В 2018 году председатель Гродненского объединения профсоюзов приезжал в Слоним дважды. Первый раз он приезжал на заседание Совета районного объединения профсоюзов, на котором присутствовало более 120 председателей профкомов. Он на этом заседании выступал, дал даже свой номер мобильного телефона, чтобы люди могли звонить по интересующим их вопросам. Второй раз он приезжал с финансовыми специалистами, проверял мою деятельность. Было проведено совещание в райкоме образования с участием председателей профкомов спортивных организаций, где рассматривался вопрос об изменении структуры. Дело в том, что спортивные профсоюзные организации, состоящие на учете, стояли на учете в отраслевом профсоюзе образования. Но учитывая, что отделы спорта и туризма отделились от образования, федерацией было принято решение, чтобы эти организации — культуры, информации, спорта и туризма перешли в отраслевой профсоюз из отраслевого профсоюза образования. Но это все на добровольных началах, где было принято решение перейти. И сейчас эти организации состоят на учете в отраслевом профсоюзе культуры, информации, спорта и туризма. Хочу заметить, что при каждом своем приезде председатель областного объединения профсоюзов обязательно бывает в организациях. А что касается зарплаты, она у меня невысокая.