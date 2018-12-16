11 самых удивительных рождественских традиций со всего мира 1 16.12.2018, 13:08

Обычаи, которые стоит увидеть.

Для кого-то Рождество – праздник религиозный, для кого-то – светский, но у каждого есть свой набор рождественских ритуалов, которые повторяются из года в года, и которые делают Рождество особенным. Издание momondo.ru изучило, как празднуют Рождество в разных странах , и выбрали самые интересные традиции – шумные, бойкие и невероятно веселые.

1. Фестиваль гигантских фонарей, Филиппины

Фестиваль гигантских фонарей (Лиглиган Парул Сампернанду) проводится каждый год в субботу накануне Рождества в городе Сан-Фернандо – “Рождественской столице Филиппин”. В торжествах принимают участие одиннадцать барангаев (кварталов) – к участию в конкурсе на установку самого сложносочиненного фонаря здесь относятся с подобающей серьезностью. Изначально фонари представляли собой немудреные конструкции – пара футов в диаметре, из специальной японской бумаги для оригами; а внутри устанавливалась свечка. Сейчас фонари увеличились аж до 20 футов – и из чего только их не делают. Лампочки тоже используют по большей части электрические – они сверкают, искрятся, мигают; у гостей фестиваля возникает ощущение, что они оказались внутри гигантского калейдоскопа.

2. Евльский Козел, Швеция

Первый раз огромного, в 13 метров высотой, рождественского козла установили на Замковой площади шведского города Евле в 1966 году в Сочельник, однако шведский рождественский обычай воздвигать соломенную фигуру удивительным образом трансформировался в традицию ее сжигать – причем нелегально, несмотря на противодействие надзорных органов. За свою 48-летнюю историю “вандалы” умудрились сжечь Козла аж 28 раз – последняя “победа” над чучелом была одержана в 2013 году.

Хотите понаблюдать, что происходит с Козлом в этом году – можете подключиться к веб-камере, которая установлена на главной площади Евле – и транслирует события в режиме реального времени.

3. Крампус, Австрия

Нет, это не Хэллоуин, а Рождество, однако Крампус — не то демон, не то чудо-юдо, не то еще какая-то бяка-закаляка кусачая — шныряет по улицам, пугает детей. Подарков, как от его доброго коллеги – Святого Николаса – от него не дождешься; наоборот, согласно австрийским поверьям, он наказывает строптивых и непослушных – и даже гоняется за ним с мешком – в котором и уносит несчастных деточек от родителей. Юноши наряжаются в Крампуса в первую неделю декабря (особенно в канун дня Святого Николаса) – и наводят ужас на своих младших братьев и сестер, громыхая цепями и звоня в колокола.

4. Рождественский ужин в стиле Кентаки-фрайд-чикен, Япония

Японцы никогда не были помешаны на Рождестве. Праздник отмечается в Японии. недавно, и дальше небольших подарков и подсветки витрин дело не шло. Однако в самые последние годы возникла новая, причудливая “традиция” – праздновать Рождество в заведении полковника Сандреса и поедать его жареных цыплят из Кентукки.

Праздничное меню скоро появится на японском сайте KFC – и даже если вы не понимаете иероглифы, картинки достаточно красноречивы: разрисованное в рождественские цвета стандартное ведерко с крылышками, так и фирменное блюдо – праздничная жареная курица – выглядят соблазнительно.

5. Йоласвейнары, Исландия

Канун Рождества в Исландии означает, что разбушевались Йоласвейнары — персонажи, связанные с одной из самых забавных и озорных фольклорных традиций

За 13 дней до Рождества на сцене появляются 13 троллеподобных персонажа – Йоласвейнары , или Йольские парни; они приходят к детям по всей Исландии каждую из 13 ночей. Каждую ночь Йолетида дети ставят пару своей лучшей обуви на подоконник – и Йоласвейнеры, по очереди, наносят им визиты – оставляя хорошим мальчикам и девочка подарки, тогда как скверные обнаруживают в своих башмаках гнилую картофелину. Эти добры-молодцы, выряженные в традиционные исландские одежды, – люди бойкие, и им, что называется, палец в рот не клади; уже по их именам можно понять, какого именно подвоха от них следует ожидать: Стеккьярстёйр (Жердина из Овчарни, мастер изводить овец), Гильягёйр (Канавный Остолоп), Стувюр (Обрубок), Твёруслейкир (Ложколиз), Поттаслейкир (Горшколиз), Аскаслейкир (Мисколиз), Хюрдаскеллир (Дверехлопальщик), Скиргаумюр (Простоквашный Обжора), Бьюгнакрайкир (Колбасохват), Глюггагайир (Подглядывающий в окна), Гауттатевюр (Дверевынюхиватель), Кеткроукюр (Мясной Крюк), Кертасникир (Cвечной Задувала). Так что приезжайте в Исландию на ближайшее Рождество – и попробуйте изловить всю эту шайку-лейку.

6. День Святого Николая, Германия

Николая не надо путать с Вайнахтсманном (Дедом Морозом) – в ночь на 6 декабря он ездит на осле по Германии и оставляет детям подарки – монетки, шоколадки, апельсины и игрушки в выставленные за порог ботинки, а в Баварии Святой Николай приходит к детям в школы и домой – в обмен на сладости и подарки дети читают ему стихи, поют или рисуют. В общем, как ни крути, Святой Николай – отличный парень. Но есть и ложка дегтя. Святой Николай частенько приводит с собой Кнехта Рупрехта – с грязной бородой и в темной одежде с колокольчиками. У него есть палка и хлыст, чтобы наказывать непослушных детей. Вот таковы немецкие рождественские традиции.

7. Норвегия

Кажется, приз за самую странную рождественскую традицию должен достаться Норвегии, где люди прячут мётлы. Эта традиция уходит корнями в те времена, когда люди верили в то, что в канун Рождества ведьмы и всякая нечистая сила охотятся за мётлами, чтобы на них летать. И сегодня многие норвежцы все еще прячут свои мётлы в надежном месте дома, чтобы их не украли.

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8. Зажигание xанукальной меноры, Вашингтон

Еврейский праздник xанука в США празднуется с большим размахом. С 1979 года на территории Белого дома зажигают гигантскую 9-метровую менору, которая горит 8 дней. В этом году первый день Xануки выпадает на 6 декабря — первая свеча будет зажжена в 4 часа дня при любых погодных условиях, каждая дополнительная свеча будет зажигаться в каждую последующую ночь. Церемония бесплатна, но билет все же надо бронировать заранее.

9. Венесуэла

Попробуйте ролики! Эта удивительная традиция настолько популярна в Каракасе, что для людей на роликах перекрываются дороги по всему городу – чтобы им не мешали машины. А потом все расходятся по домам – там их ждет традиционный рождественский ужин с тамале – кукурузными лепешками с мясной начинкой, приготовленными на пару.

10. День свечек, Колумбия

Днем свечек начинаются рождественские праздники в Колумбии. Местные жителя украшают свечками и бумажными фонариками окна, балконы, дворы – в честь Девы Марии и непорочного зачатия. Традиция зажигать свечи достигла невероятных масштабов – теперь целые города по всей стране в ночь на 8 декабря освещаются светом миллионов свечей, из них устраивают целые инсталляции. На самые интересные можно посмотреть в городке Кимбайя, где местные жители устраивают конкурсы на лучшие инсталляции из свечей.

11. «Кавалькада огней», Торонто

В продуваемом ветрами Торонто рождественские праздники начинаются с ежегодного фестиваля «Кавалькада огней» . Первый фестиваль прошел в 1967 году в честь открытия нового здания муниципалитета. C 28 ноября центральную площадь Натана Филипса и рождественскую елку по вечерам освещает более трёхсот тысяч светодиодных лампочек – и так до самого Нового года.