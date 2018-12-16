Завтра в Беларуси изменятся цены на крепкий алкоголь 8 16.12.2018, 14:11

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Вступает в силу постановление МАРТ.

С 17 декабря 2018 года вступает в силу постановление МАРТ от 19 октября 2018 года № 80 «О внесении изменения в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. № 52 «Об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов», сообщает officelife.media.

Главное нововведение — единый уровень торговых наценок на все виды продукции любых производителей алкогольных напитков на одном торговом объекте.

Владельцу торговой точки разрешается самостоятельно устанавливать этот уровень.