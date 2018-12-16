В России разбился вертолет Ми-8 16.12.2018, 14:17

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На борту находилось более 20 человек.

В Томской области вертолет Ми-8 разрушился после жесткой посадки, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Во время выполнения маневров в районе площадки Кедровка вертолет совершил жесткую посадку, завалился на бок и разрушился», — рассказал он.

По данным агентства, на борту вертолета находились 22 человека, по данным ТАСС — 25 человек. В результате аварии, сообщили Интерфаксу в дежурно-диспетчерской службе администрации города Кедровый, пострадали пять человек, трое из них госпитализированы. Собеседник агентства добавил, что все пострадавшие являются жителями Сибири.

При этом в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Интерфаксу сообщили о четырех пострадавших, двое из которых госпитализированы.