В Европе завершили крупнейший в истории финансовый эксперимент 1 16.12.2018, 14:27

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Программа продолжалась с 2015 года.

Европейский центробанк окончательно подтвердил, что сворачивает программу "количественного смягчения", которая действовала в зоне евро с 2015 года.

Программа QE, в ходе которой ЕЦБ скупал активы - от государственных облигаций до корпоративных бондов - и закачал в финансовую систему 2,6 триллиона евро, завершится в декабре, сообщил на пресс-конференции глава банка Марио Драги, пишет finanz.ru.

ЕЦБ видит риски замедления экономики зоны евро, которую три года пытался подстегнуть, заливая проблемы деньгами, и не намерен, по словам Драги, повышать процентные ставки как минимум до лета следующего года.

Тем не менее, эпоха постоянной денежной накачки, которая опустила стоимость денег практически до нуля, обвалила курс евро до 12-летнего минимума и позволила Германии занимать средства для бюджета под отрицательную ставку, окончательно уйдет в прошлое.

ЕЦБ начал QE в марте 2015 года - спустя три месяца после того, как аналогичную программу свернула ФРС США.

В первый год он скупал активы на 60 млрд евро в месяц, затем увеличил «дозу» до 80 млрд, после чего в марте 2017-го приступил к ее плавному снижению - сначала до 60 млрд евро, затем до 30 млрд, с сентября - до 15 млрд и, наконец, - до нуля.

За три года центробанк зоны евро выкупил у инвесторов облигации Германии на 515 млрд евро, Франции - на 417 млрд, Италии - на 363 млрд, Испании - на 229 млрд евро, де-факто финансируя их бюджеты за счет «печатного станка».

Деньги ЕЦБ удачно заменили вливания от ФРС. В сумме же - с учетом Банка Японии, Банка Англии и Народного банка Китая - мировые ЦБ за 10 лет cтимулирующей политики вылили на финансовые рынки 16 трлн долларов, подсчитали аналитики Bank of America Merrill Lynch.

Это "безусловно крупнейший монетарный эксперимент в истории мира", писал в письме инвесторам в 2016 году глава фонда RIT Capital Partners лорд Джейкоб Ротшильд.

Произошедшее можно сравнить со "взрывом суперновой", отмечает стратег BofA Майк Харнетт Харнетт: рекордная в истории эмиссия денег превратилась в цунами ликвидности, которое хлынуло на финансовые рынки вызвав их бурный рост: рынок акций США взлетел в 4,5 раза, а его капитализация выросла на 17,5 трлн долларов; панъевропейский индекс EuroStoxx50 - в 1,8 раза; доходности облигаций развитых стран впервые в истории стали отрицательными.

Теперь же сценарий меняется на диаметрально противоположный. ФРС уже сокращает баланс, изымая из системы по 30 млрд долларов в месяц, ЕЦБ прекращает операции. «На посту» остается лишь Банк Японии, увеличивающий денежную базу на 80 трлн иен в год. Однако недостаточно, чтобы компенсировать операции "коллег".

Чистые покупки активов центробанками в 2019-м станут отрицательными, прогнозирует Bloomberg Economics: иными словами, объемы изъятия ликвидности превысят объем эмиссии.

Это грозит рынкам серьезными испытаниями, предупреждает Харнетт. В худшем сценарии возможен обвал, а его масштаб будет сопоставим с крахом Dow Jones в 1987 году (когда рынок США рухнул более чем на 20% за день), коллапсом долгового рынка в 1994 году, когда доходности американских облигаций взлетели на 2 процентных пункта за день, и событиями 1998 года, когда обрушились валюты Азии, а Россия объявила дефолт.