закрыть
16 декабря 2018, воскресенье, 17:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

«Минчанка» в 4-й раз стала обладателем Кубка Беларуси по волейболу

  • 16.12.2018, 14:49

Трофей достался клубу в третий раз подряд.

15 декабря в спорткомплексе «Мапид» в Минске определился обладатель Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд. Вот уже третий год подряд трофей отправляется к «Минчанке», сообщает официальный сайт БФВ.

В финале «Минчанка» взяла верх над «Коммунальником-МГУ» — 3:0 (25:15, 25:14, 25:18).

«Минчанка» выиграла Кубок Беларуси 3-й раз подряд и 4-й — в истории.

Самым результативным игроком финального матча стала Анна Гришкевич («Минчанка»), которая принесла своей команде 17 очков. В «Коммунальнике-МГУ» больше всех баллов заработала Татьяна Холод (9).

Нешуточная борьба развернулась в матче за 3-е место между командами «Жемчужина Полесья» (Мозырь) и «Прибужье» (Брест). Исход поединка решила лишь пятая партия. Со счетом 3:2 (25:19, 22:25, 20:25, 26:24, 16:14) победила «Жемчужина Полесья».

Звания лучших игроков в своих командах получили:

Анастасия Казаченко (нападающая,"Жемчужина Полесья")

Яна Русак (блокирующая, «Коммунальник-МГУ»)

Алена Федоринчик (либеро, «Минчанка»).


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип