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Лидеры профсоюза РЭП: Мы защищаем свою честь

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  • 16.12.2018, 15:06

Геннадий Федынич и Игорь Комлик борются с клеветой пропагандистов.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в суд Центрального района Минска подали лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик, сообщает praca-by.info. Ответчиком выступает пропагандистский сайт «Белновости», опубликовавший клевету на лидеров независимого профсоюза.

Еще летом 2018 года Геннадий Федынич и Игорь Комлик подавали иск в суд Центрального района Минска о защите чести, достоинства и деловой репутации к этому сайту. Однако суд отказал в рассмотрении иска.

– Первый иск суд по надуманным причинам, я считаю, оставил без движения. Сайт распространял домыслы, что нами присваивались профсоюзные деньги, на которые мы с Федыничем приобретали недвижимое имущество, – пояснил Игорь Комлик. – Будучи несогласными с приговором по уголовному делу, мы не можем смириться с домыслами, которые в отношении нас распространял сайт. Мы считаем, что публикации преследовали цель нанести вред нашей репутации в глазах членов профсоюза и граждан Республики Беларусь. Большого воздействия на членов профсоюза эти попытки не возымели, но для не членов профсоюза эта публикация не прошла незамеченной. Мы должны ответить и защитить свою честь.

Геннадий Федынич и Игорь Комлик требуют опубликовать опровержения информации, не соответствующей действительности, и принести публичные извинения.

– Если бы подобную информацию распространили независимые СМИ в отношении чиновников, то это уже было бы громкое дело – похлеще «дела БелТА». За недостоверную информацию, наносящую ущерб чести и достоинству любого гражданина, все должны нести одинаковую ответственность. И Белновости – не исключение, – добавил лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.


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