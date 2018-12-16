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Расшивание матрицы: в чем главная проблема российских олигархов

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  • 16.12.2018, 15:15
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Фото: Павла Смертина / ИТАР-ТАСС

Как бизнес стал заложником путинской геополитики.

Как российские миллиардеры и крупные бизнесмены стали заложниками геополитики — рассказывает заместитель гендиректора «Transparency International Россия» Илья Шуманов, пишет Forbes.

Уходящий год выдался непростым для ряда российских миллиардеров — от Рыболовлева и Керимова до Дерипаски и Вексельберга. В этом году были аресты, санкции, флер «токсичности» и обвинения в связях с Кремлем. «У российских олигархов происходит расшивание матрицы, их разрывает между двумя противоположными трендами. На регионализацию, когда центром притяжения становится российская бизнес-среда, российская суверенная среда. Второй тренд — на глобализацию, транснациональные компании не могут существовать в рамках одной юрисдикции, одного государства», — рассказал Forbes Илья Шуманов.

Российское общество идет в сторону закрытия внутри самого себя, а остальной мир неизбежно движется по пути глобализации — а миллиардеры становятся заложниками конфликта двух ментальностей. «В России их не воспринимают как своих, поскольку они имеют интересы за рубежом, а там они воспринимаются как агенты Кремля в широком понимании слова» — убежден Шуманов. Тем не менее, ожидать сокращения интереса российского бизнеса к международной кооперации не стоит.


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