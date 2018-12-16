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В Беларуси подорожали почта и телефонная связь

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  • 16.12.2018, 15:22
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Повышены тарифы на многие виды услуг.

Новые тарифы на услуги электросвязи и услуги почтовой связи общего пользования установлены в Беларуси с 16 декабря, сообщает primepress.by.

Некоторые услуги телефонной связи с 16 декабря повышены в среднем на 7%. Так, например, абонентская плата за городской телефон повышена на 27 коп и теперь составляет 3,08 бел руб, повременная плата за каждую минуту соединения повышена 0,64 коп.

Абонементная плата за телефоны, не переведенные на повременную систему оплаты, также повышена, и теперь для телефонов индивидуального пользования она составляет 4,35 бел руб, для коллективного — 6,64 бел руб, для спаренных телефонов с отдельными номерами — 3,28 бел руб.

Более подробно с новыми тарифами, действующими с 16 декабря 2018 г, можно ознакомиться на сайте РУП «Белтелеком».

Повышение тарифов коснулось и почтовой связи. Так, пересылка простой почтовой карточки, простого письма массой до 20 г для физлиц увеличилась на 6 коп и теперь стоит 0,48 бел руб. За каждые 20 граммов сверх первых двадцати придется доплачивать 4 коп.

Как сообщили в РУП «Белпочта», также изменились тарифы на некоторые внутриреспубликанские услуги почтовой связи (в среднем на 3-5%). Так, стоимость пересылки заказного письма массой до 20 г увеличилось на 6 коп и теперь для физлиц будет стоить 1,80 бел руб., для юридических лиц — 1,86 бел руб. Кроме этого, незначительно изменились тарифы на пересылку внутренних отправлений ЕМS, услуги «Почтовый курьер», некоторые дополнительные услуги.

Повышение тарифов не коснулось услуг по пересылке международных почтовых отправлений.


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