Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии 16.12.2018, 15:38

Саломе Зурабишвили

В Грузии прошла церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает «Рустави 2».

Избранный президент Саломе Зурабишвили произнесла клятву, после чего прозвучал гимн Грузии и было произведено несколько артиллерийских залпов. Церемония прошла в городе Телави, во дворце грузинского короля Ираклия II.

Зурабишвили во втором туре президентских выборов, который прошел 28 ноября, поддержали 59,52% избирателей — 1,1 млн человек. В первом туре ни один из кандидатов не смог набрать нужных 50% голосов. Ее оппонент Григол Вашадзе, который получил во втором туре 40,48% голосов, заявил, что не признает итоги выборов.

С марта 2004 по октябрь 2005 года Зурабишвили занимала должность министра иностранных дел Грузии.