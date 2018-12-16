Как чешские киберэльфы борются с российскими интернет-троллями 16.12.2018, 16:00

Противостоять российской «гибридной угрозе» пытаются как на официальном, так и на общественном уровнях.

Российские спецслужбы в 2017 году совершали кибератаки на МИД Чехии, говорится в годовом отчете Службы безопасности и информации Чехии. В документе действия России названы главной угрозой для безопасности страны – большей, чем действия террористических организаций, организованной преступности или экстремистских сил, передает currenttime.tv.

Противостоять такой "гибридной угрозе" пытаются как на официальном, так и на общественном уровнях. В Чехии появились киберэльфы – активисты, которые отслеживают посты и комментарии российских интернет-троллей.

Гражданская инициатива

Их несколько десятков человек: студенты, врачи, учителя, предприниматели – обычные люди, не спецагенты. Называют себя "чешскими эльфами" и борются с российскими троллями в интернете. Работают тогда, когда находят время, там, где имеют возможность. Большинство эльфов скрывают свою личность, чтобы не нарваться на травлю в Сети, общается с журналистами только публицист Богумил Картоус.

"Мы хотим полностью остановить источники дезинформации, заставить их полностью прекратить заниматься такой деятельностью или передать их органам, у которых есть полномочия вмешаться. Часто дезинформация связана с нарушением закона, и за это можно наказывать", – говорит он.

Не все ярые сторонники российской политики в Чехии, по словам Богумила, – тролли, есть и обычные люди. И все же фальшивый аккаунт вычислить вполне реально. Классический тролль выглядит примерно так: одна нечеткая фотография в профиле, никакой информации, никаких друзей, репосты рандомных материалов и при этом повышенная активность в комментариях.

"Эти люди могут получать вознаграждение за свою работу и являться частью так называемой "фабрики троллей". Или это могут быть люди, которые делают это по какой-то психосоциальной причине, с учетом своей неудовлетворенности жизнью", – объясняет Картоус.

Государственная политика

Российским вмешательством в Чехии занимаются не только энтузиасты-эльфы. Служба безопасности и информации страны (BIS) ежегодно публикует доклад о темах, которыми интересуется Кремль, и методах, которые он использует.

Не первый год чешская разведка указывает в отчете на раздутый штат российского посольства: 140 сотрудников, 53 из которых имеют дипломатические паспорта. А недавно выяснилось, что на каждого приходится 1,5 автомобиля с дипномерами – обыскивать и выписывать штрафы таким нельзя.

Пока ежегодные отчеты BIS, расследования журналистов и работа "чешских эльфов" – это все, чем Чешская республика может противостоять российскому влиянию. Но, возможно, в будущем в парламенте страны появится специальная комиссия, которая сможет не только принимать к сведению доклады, но и инициировать принятие необходимых законов и контролировать работу исполнительных органов.

В ближайших планах чешского противостояния – рабочая поездка в Москву, на которой будет обсуждаться вопрос сокращения российской дипломатической миссии в Чехии. По словам министра иностранных дел Томаша Петржичека, в ответ Москва наверняка вышлет такое же количество чешских дипломатов. Что сделает процесс получения визы в республику, такую любимую российскими туристами, в разы сложнее.