Россия может навсегда потерять «Сбербанк» 3 16.12.2018, 16:11

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Об этом сообщил глава банка Герман Греф.

Один из самых известных российских брендов — «Сбербанк» в ближайшее время может прекратить существование в связи с планами Германа Грефа по переименования банка, передает select.by.

Об этом глава пока еще Сбербанка Герман Греф сообщил 11 декабря после заседания наблюдательного совета банка. Он считает, что в настоящее время Сбербанк представляет собой нечто значительно большее, чем банк, и назвал это нечто большее экосистемой. Правда, он отметил, что в финансовой части Сбербанка название «банк» должно присутствовать по закону, но сказал, что это уже не совсем точная история.

Таким образом, российские чиновники демонстрируют, что, несмотря на декларируемый им отказ от советских традиций, они унаследовали самые худшие черты советских партийных деятелей — стремление уничтожать историю и богатства своей страны. Только ранее это делалось под лозунгами построения коммунизма, теперь Герман Греф рассуждает о каких-то экосистемах.

Под этим термином он понимает различные проекты банка в новых сферах деятельности. В частности, это проекты в сфере электронной коммерции. Так, Сбербанк собирается направить 30 млрд. рублей на создание совместно с «Яндексом» торговой площадки в интернете, которая станет российским Amazon. Кроме того, банк пытается создать площадки в интернете для торговли компаний на внутреннем рынке под брендом «Беру!», а также площадку для приобретения товаров в иностранных магазинах Bringly.

Герман Греф также сообщил, что в настоящее время снижается число клиентов, которые посещают физические офисы банка. В частности, в октябре 2018 года в банк пришло на 8%, то есть на 5 млн. человек меньше, чем в октябре 2017 года. Подобное годовое снижение наблюдается впервые. Герман Греф подчеркнул, что при этом клиентская база Сбербанка продолжала расти.

Уход в интернет приводит и к некоторым негативным тенденциям, среди которых увеличение мошеннических операций со средствами клиентов. Как сообщил Герман Греф, в 4% случаев банку не удается остановить данные операции и предотвратить ущерб. Но, подчеркнул Герман Греф, в подобных случаях банк помогает разыскивать эти деньги.

Удается ли их вернуть, он не сообщил, но отметил, что для банка самой большой головной болью является проблема социальной инженерии, когда клиенты банка сами открывают свой кошелек, подтверждают мошеннические операции и т. д.

Мошенники пытаются атаковать и сам банк, который, по словам Германа Грефа, часто подвергается хакерским атакам. Он заявил, что пока не было ни одного случая, чтобы хакеры проникли даже за первый контур защиты банка, не говоря уже от третьем.