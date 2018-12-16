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Произойдет ли «оранжевая революция» в Казахстане?

  • Сабиржан Бадретдинов
  • 16.12.2018, 17:23

Предпосылки для будущих изменений постепенно возникают.

Мухтар Аблязов, один из лидеров оппозиции и бывший министр энергетики Казахстана, призвал граждан страны провести уличные акции протеста 16 декабря (День независимости Казахстана) 2018 года в честь Желтоксана-1986 и Жанаозена-2011, двух событий в истории страны, ознаменовавшихся массовыми беспорядками и антиправительственными выступлениями казахов.

Однако,вряд ли в этот день произойдет долгожданная "оранжевая революция". Условия для нее еще не созрели: экономика страны в приличном состоянии, доходы населения постепенно растут, коррупция (по данным Transparency International) примерно на том же уровне, что в России, Украине, Азербайджане и Молдове, то есть не хуже, чем в других постсоветских странах.

И все же предпосылки для будущих изменений постепенно возникают. Это прежде всего раскол элит и быстрое формирование гражданского общества.

Внутриэлитный раскол проявляется в активном участии бывших высокопоставленных чиновников в оппозиционном движении (достаточно посмотреть список учредителей внесистемной партии "Демократический выбор Казахстана").

Наиболее яркие представители оппозиционной номенклатуры – это уже упомянутый Мухтар Аблязов, которого можно назвать "казахским Ходорковским", и бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин, "казахский Касьянов".

Зрелость гражданского общества проявляется в активном участии населения в политических дискуссиях в интернете. Число подписчиков у оппозиционных деятелей в YouTube впечатляет: Ермек Нарымбай (политолог) – около 50 тыс., Аскар Шайгумаров (блогер) – около 40 тыс., Мухтар Аблязов – 90 тыс. и 35 тыс. (у него два канала), Галым Агелеуов (видеоблогер) – 2,5 тыс. Есть много видеовыступлений бывшего премьер-министра Казахстана Акежана Кажегельдина, хотя своего канала у него вроде бы нет. Да и канал Радио Азаттык с 232 тыс. подписчиков тоже можно считать оппозиционным режиму Нурсултана Назарбаева.

К сожалению, в рядах лидеров оппозиции царит междоусобица. Кажегельдин об Аблязове: "пусть присоединяется к нам в качестве рядового члена, а не лидера". Аблязов о Кажегельдине: "он ушёе из политики в начале 2000-х". Аблязов о Нарымбае: "это агент КНБ" (Комитет национальной безопасности Казахстана). Нарымбай об Аблязове: "он должен чаще использовать казахский язык в общении с народом", "я разочаровался в нем после его последних высказываний". И так далее.

Какие силы могли бы прийти к власти в случае смерти или ухода Назарбаева? Судя по всему, в Казахстане есть 5 идеологизированных политических сил: провластная (назарбаевская) элита, антивластная (антиназарбаевская) элита, неноменклатурная оппозиция, исламские фундаменталисты и русские националисты.

Две последние группы можно смело вычеркнуть: у исламистов нет никакой созидательной программы, их единственная цель – убивать, разрушать, взрывать. У русских националистов же цели чисто региональные –отделение русскоязычного Северо-Востока страны и присоединение его к России.

На поле борьбы за власть остаются лишь общественные активисты и две внутриэлитные группы. Вот они и будут бороться за будущее Казахстана.

Удастся ли оппозиционерам разбудить народ? Трудно сказать. Народ в целом пока аполитичен. В этом, кстати, одна из аналогий с ситуацией в России. Но есть и другие аналогии между Россией и Казахстаном:

– авторитарный режим, имитирующий демократию с помощью фейковых институтов, выборов, партий;

– стремление лидера увековечить свою власть (Назарбаев назначил себя пожизненным главой Совета безопасности Казахстана);

– использование репрессий и политических убийств против оппозиционеров (оппозиционный политик Алтынбек Сарсенбаев, "казахский Немцов", бывший министр информации и экс-сопредседатель партии "Ак жол", был убит 12 лет назад);

– наличие "партии власти" ("Единая Россия" = "Нур Отан") и прилипших к ней лже-оппозиционных партий.

А важным различием между двумя странами является отсутствие имперского фактора в Казахстане, что значительно облегчает будущую революцию в этой стране. Демократическая революция неизбежно привела бы к распаду России.

Страх перед этим удерживает многих россиян, в том числе либералов, от более активной борьбы с путинским режимом. У Казахстана же нет такой заботы: революция не приведет к распаду страны.

Судя по всему, в случае победы "оранжевой революции" страну ждет "олигархическая" демократия, когда несколько олигархических кланов будут конкурировать между собой в борьбе за власть, создавая тем самым предпосылки для реального плюрализма.

Сабиржан Бадретдинов, 112.ua


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