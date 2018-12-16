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Скрипач без смычка

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  • Алексей Рогалевич
  • 16.12.2018, 17:33
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Почему белорусская хоккейная молодежка спустя год не смогла вернуться в элиту.

В последний день на МЧМ белорусы пребывали в роли статистов, внимательно наблюдая, как немцы методично разрывали оборону французов, забивая последний гвоздь в крышку гроба наших надежд. Но обо всем по порядку.

На самом деле начинать подводить итоги выступления белорусской молодежки на "мире" необходимо не с первого матча против Норвегии, а немногим ранее. Цепочка событий тренерских перестановок в минском "Динамо" боком вышло молодежной команде, которая играет в экстралиге. Наставник "U-20" Дмитрий Кравченко за месяц до старта МЧМ отправился на повышение в главный клуб страны. Возможно, специалист, проделанной работой, заслужил приглашение, но неужели нельзя было подождать месяц, чтобы рулевого не вытягивать из тренировочного процесса? Загадка…Командой в последний месяц руководил Дмитрий Дудик, который не менял схему и стиль игры, но как ни крути, у каждого тренера свой взгляд на разные ситуации.

Странности перед стартом МЧМ на этом не закончились. Кравченко в последний момент отсеял пять хоккеистов базового клуба "молодежки", в том числе двух лучших бомбардиров Александра Скоренова и Никиту Пышкайло. Хоккеисты на двоих набрали 31 (12+19) очко в 58 матчах, при скромных успехах клуба выглядит весьма достойными цифрами. Вообще, если заглянуть в заявку сборной, то лишь десять хоккеистов представляют базовый клуб, который бьется в чемпионате Беларуси. Маловато. Напрашивается вопрос: кого мы наигрываем? Стоит ли ломать психологию молодым хоккеистам ("U-20" занимает последнее место в экстралиге "А")? Ладно, здесь отдельный разговор. К сравнению, в ростере девять хоккеистов с североамериканской клубной пропиской, даже два игрока 2001 года рождения. Впрочем, тренеру виднее, кто лучше в разных игровых аспектах на данный момент, поэтому это решение максимум можно назвать странным и удивительным.

***

В группе с Норвегией, Австрией, Францией, Латвией и Германией на бумаге последние виделись главным соперником сборной Беларуси за единственную путевку в элитный дивизион молодежного хоккея. Никаких сенсаций не произошло, хотя два фаворита со скрипом одержали победы на старте турнира. К сожалению, первая игра против Норвегии обнажила главную проблему Беларуси – слабый уровень вратарской линии. Здесь не было "иностранной" альтернативы у Кравченко, поэтому за Толопило и Грищенко, которые выступают за базовый клуб в экстралиге, давно были забронированы места на МЧМ. Главный тренер сделал ставку на Грищенко, который пропустил три шайбы от Норвегии. В целом, при неплохой игре сборной Беларуси немногочисленные атаки соперников довели счет до неприличного – 0:3. Благо, "молодежка" не сдалась, продолжала бороться, на наше счастье шайба Дроздова за секунду до конца второго периода стала точкой отсчета виктории подопечных Кравченко. В заключительной двадцатиминутке белорусы забросили четыре безответные шайбы и возглавили группу. Единолично стать первыми помогла осечка немцев в поединке с Австрией, победив лишь за пределами основного времени. Правда, воспользоваться психологическим и очковым преимуществом не получилось.

Две разгромные победы Беларуси над Австрией (5:0) и Францией (6:2), Германии – над Латвией (4:1) и Норвегией (4:0) – и все стало понятно, очная игра в предпоследнем туре будет битвой не на жизнь, а на смерть. Однако никакой борьбы не получилось. Немцы, при небольшом преимуществе в начале игры, трижды капитулировали Грищенко и вынудили Кравченко сделать рокировку на последнем рубеже. После такого мощного удара белорусы пришли в себя только во втором периоде, но многое было потеряно в самом начале, хотя после шайбы Дроздова, которая сократила отставание, болельщики ненадолго испытали норвежское дежавю. Правда, камбэк той встречи повторить не удалось. Провальная игра вратарей стоила Беларуси выхода в элиту. Чтобы не быть голословным, обратимся к статистическим показателям. Процент отраженных бросков у Грищенко 88,2 (у немецкого вратаря 94,9%), у габаритного Толопило цифра еще хуже – 88,1%. Среди всех вратарей по этому показателю Грищенко занял 7-е место, Толопило – 8-е…из восьми.

По ходу МЧМ белорусы в атаке выглядели не хуже немцев, а во многом даже предпочтительнее. В итоге хозяева турнира забросили на четыре шайбы больше, но не стоит забывать, что после заключительной победы Германии над Францией (6:1), игра Беларуси и Латвии для подопечных Кравченко стала простой формальностью, а для наших принципиальных соперников – матч за жизнь, ведь им необходимо было набрать минимум одно очко, чтобы не вылететь в третий дивизион (1:3).

Лучший игрок МЧМ в составе сборной Беларуси – Иван Дроздов. Минский динамовец был настоящим лидером на площадке, много полезных действий, обостряющих передач, нацеленность на ворота соперников, набрал 7 (4+3) очков в 5 матчах и стал лучшим бомбардиром сборной и вторым на турнире.

Приятное впечатление оставил Владимир Алистров (2001), который отметился 6 очками в 5 матчах, хоть и играл в третьем звене. В играх против Франции и Австрии поучаствовал в победных шайбах, упрочив правильность решения Кравченко оставить за бортом лидеров базового клуба.

Одно из главных разочарований стала плохая игра капитана Максима Сушко, который в 4 встречах разжился 3 (1+2) баллами. Ассист, когда Аносов отправлял шайбу в пустые ворота Норвегии, шестая шайба в ворота Франции и очко с немцами. Возможно, повреждение помешало капитану, ведь на последнюю игру, которая ничего не значила для Беларуси, фамилии Сушко в заявке не было.

Беларусь показала хорошую игру в атаке, но невнятная игра вратарей на последнем рубеже стала приговором. Команда напоминала скрипача, который пытался сыграть композицию без смычка. Что ж, может в следующем году получится вернуться в элиту?

Алексей Рогалевич, «Прессбол»


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