Зачем летали? 2 Ирина Лагунина, «Радио Свобода»

16.12.2018, 18:12

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ТУ-160 в Венесуэле в пересчете на российские пенсии.

Министерство обороны России подчеркивает, что ТУ-160 преодолели 24 тысячи километров в воздухе с дозаправкой и благополучно вернулись. Экипажи получили на родине хлеб и соль. Но что делали ТУ-160 в Венесуэле?

Хронология полета выглядит так. Прилетели 10 декабря в сопровождении не самых маленьких самолетов АН-124 и ИЛ-62. По сообщению командования дальней авиации, прошли серьезное испытание – пролетели над экватором в обстановке повышенной влажности. (Для справки: с начала 1960-х годов в коммерческой авиации была традиция отмечать на борту пересечение экватора пирожными и алкоголем. А сначала даже выдавали удостоверение о пересечении экватора. Тогда вообще Полет между континентами писали с большой буквы. Также для справки: в небе над экватором часты грозы, но зато нет ураганов.) После прибытия самолеты выполнили несколько "оперативных полетов" вместе с военной авиацией Венесуэлы и 15 декабря вернулись в Россию.

Полет двух стратегических бомбардировщиков, а также самолетов сопровождения и персонала в Венесуэлу ради совместных "оперативных полетов" стал предметом насмешек и шуток на самом высоком уровне в США. Госсекретарь Майк Помпео написал в Твиттере, что два коррумпированных правительства разбазаривают общественные средства.

Flights of Tu-160 bombers to Ve­nezuela, while un­com­mon, have oc­curred be­fore. Russ­ian Tu-160s flew to Ve­nezuela in 2013 and in 2008, when the U.S. and Rus­sia were at odds over Rus­sia’s war with Geor­gia. https://t.co/N5iM5kYrg1 — John Batchelor (@batchelorshow) 13 December 2018

Российское правительство отправило бомбардировщики на другой конец света, в Венесуэлу. Россиянам и венесуэльцам стоит увидеть в этом то, что это есть на самом деле: два коррумпированных правительства разбазаривают общественные средства, подавляют свободу и права, в то время как их граждане страдают.

В российском Министерстве иностранных дел назвали это высказывание "непрофессиональным". Ряд российских СМИ воздержались от воспроизведения точных слов госсекретаря, не упомянув о коррупции, подавлении свободы и страдании людей.

Российские военные, однако, комментировали этот твит меньше, чем слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера колумбийской радиостанции RCN Radio о том, что Ту-160 – это "музейные экспонаты".

"Если и сравнивать стратегический Ту-160 с "музейным экспонатом", то исключительно для восхищения этим шедевром в области авиастроения на зависть российским недоброжелателям", – заявил в виртуальном ответе послу представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Он явно забыл "на себя оборотиться", как советовал российский баснописец. Ведь до сих пор основу парка стратегической авиации США составляют "ветхозаветные" бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress", – жарко парировал в фельетонном стиле в ответ послу автор "Московского комсомольца".

Процесс утилизации последнего оставшегося на Украине Ту-160, 2 февраля 2001 года

Российский стратегический бомбардировщик является музейным экспонатом. Ту-160 с бортовым номером 26 выставлен в Музее дальней и стратегической авиации, на аэродроме в украинском городе Полтава. Это единственный оставшийся самолет (разобранный и непригодный к полетам) из 19 стратегических бомбардировщиков, бывших на территории Украины в момент распада СССР. Остальные были либо утилизированы в рамках программы коллективного снижения угрозы (известной по именам американских сенаторов Нанна и Лугара), либо проданы России ради погашения долга за газ.

В России о планах модифицировать эти самолеты говорят с начала 2000-х годов. Первый модифицированный образец Ту-160М был представлен в 2015 году, но на вооружение встал только в 2018-м. А производство совсем новых Ту-160М2, по планам, начнется только после 2023 года.

Реальная стоимость, реальные расходы на один час полета этих бомбардировщиков засекречены, отмечает политолог Юрий Федоров. Известно, что на один лётный час Ту-160 требуется 64 человеко-часа работы наземного персонала.

– Эксперты считают, что один час полета – это примерно полмиллиона рублей, как минимум, – говорит Федоров. – Если посмотреть на то, сколько часов потребовалось двум бомбардировщикам для того, чтобы долететь из России до Венесуэлы, – это примерно 25–30 часов. Давайте умножим, получим примерно 15 миллионов рублей. Плюс в Венесуэле они летали по 10 часов, еще столько же примерно. В общем, десятки миллионов рублей для этой экспедиции или миссии, как хотите. Это, казалось бы, по сравнению с российским военным бюджетом, не очень много, но если сопоставить с пенсиями для пожилых граждан России или с расходами на медицинское обслуживание больных детей – это достаточно серьезные затраты.

– Но насколько эти затраты оправданны с точки зрения стратегической безопасности России и Венесуэлы?

– Что касается безопасности, то я думаю, что тут обратная ситуация. Полет, миссия этих бомбардировщиков даже ставит под некоторую угрозу безопасность той же Венесуэлы. Потому что если эти самолеты были бы вовлечены в какую-то враждебную деятельность против Соединенных Штатов, то вполне возможны ответные меры со стороны американских военных. Но я думаю, что самое интересное в другом. Если поверить российской прессе, российским СМИ, то эта миссия направлена на то, чтобы стать первым шагом в организации российской военно-воздушной базы в Венесуэле, а вот это уже может иметь самые неприятные для России последствия, потому что это несколько напоминает Карибский кризис 1962 года, который, как известно, кончился для Советского Союза достаточно позорно.

– Этим объясняется выбор самолетов, именно ТУ-160, стратегические бомбардировщики?

– Выбирать нужно было из двух: либо это Ту-95 последних модификаций, но это очень старые самолеты. Я бы не сказал, что плохие, но достаточно старые и не слишком эффективные. Думаю, что главное здесь было в том, что командование военно-воздушных сил решило доказать, что программа модернизации бомбардировщиков Ту-160 заслуживает внимания, заслуживает финансирования, что эти самолеты могут играть большую и важную роль в дальнейших российских стратегических планах. Хотя на самом деле это далеко не так. Тут были ведомственные интересы командования российских ВВС.

Владимир Путин позирует с работниками Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова 25 января 2018. Там же Путин наблюдал за демонстрационным полётом модифицированного бомбардировщика Ту-160М "Петр Дейнекин"

– А почему надо доказывать, что они могут быть модифицированы и всячески развиты? Сейчас во главу угла поставлены любые программы ответных действий на выход США из Договора о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия. Да и президент Путин заявил, что выход США из этого договора не останется без ответа.

– В противостоянии с Соединенными Штатами любые стратегические бомбардировщики, – что Ту-95, что Ту-160, – это не более чем летающая пусковая установка для крылатых ракет. Других целей в отношении Соединенных Штатов, других миссий, других задач в отношении Соединенных Штатов эти самолеты выполнять не могут. Разработка Ту-160 началась еще в конце 60-х годов, их планер, то есть корпус, крылья и так далее, выполнен без каких-либо технологий "стелс". Они заметны на экранах радаров просто как электрическая лампочка. Спрятаться от этих радаров они не могут. Это первое. И второе. Любые стратегические бомбардировщики, что российские, что американские, практически беззащитны от противовоздушной авиации и зенитных ракет. Поэтому единственная задача этого самолета – долететь до границы зоны, которая перекрывается американской противовоздушной обороной, выпустить там крылатые ракеты и повернуть назад. Но и крылатые ракеты, которые могут быть запущены с Ту-160, тоже не абсолютное оружие – это ракеты, которые достаточно легко перехватываются американской ПВО. И хотя последний вариант выполнен по технологии "стелс", тем не менее они хорошо видны с самолетов радиолокационной разведки. Эти крылатые ракеты летают с дозвуковой скоростью, крейсерская скорость у них примерно 700 километров в час, их легко сбивают самолеты-перехватчики, истребители. Даже с земли их можно сбить, но, правда, если они летят не очень низко. Но, повторяю, самолеты их сбивают довольно легко. Поэтому несколько бомбардировщиков Ту-160, если они выпускают эти ракеты, скажем, где-то в районе над Северным Ледовитым океаном, опасности не представляют. Эти ракеты замечает система ПВО, их перехватывают… Только если несколько сот этих ракет участвуют в атаке, тогда может быть перенасыщение противовоздушной обороны США, но этого российская авиация сделать не может. Поэтому угроза со стороны российской стратегической авиации для Соединенных Штатов не слишком велика, достаточно легко нейтрализуется, по крайней мере, по сравнению, скажем, с межконтинентальными баллистическими ракетами. Соответственно, смысла в том, чтобы модернизировать эти самолеты, я имею в виду Ту-160, или производить новые, по планам, которые заявлены российским Министерством обороны, предполагается закупить 50 таких самолетов до 2035 года, а каждый самолет стоит порядка миллиарда долларов – это очень дорого, а военного смысла особого нет. Это демонстрация, если хотите, того, что ведомственные интересы российской дальней авиации доминируют над военной логикой, военной целесообразностью.

Самолет британских ВВС засек и сфотографировал Tу-160 15 января 2018 года.

– Если нет военной целесообразности, если эти самолеты на самом деле не представляют с технической точки зрения угрозы безопасности Соединенных Штатов, то, может быть, зря мы тогда говорим о том, что это ответ на возможный выход США из Договора о ракетах среднего и меньшего радиуса действия? Может быть, зря мы вспоминаем сейчас и Карибский кризис тоже? Может быть, это все было направлено исключительно для того, чтобы доступными авторитарным режимам методами укрепить дружеские отношения с Венесуэлой? И не надо ничего больше в этом читать?

– Отношения с Венесуэлой и так достаточно, по-моему, прочные, "Роснефть" их укрепляет доступными ей методами. Защитить Венесуэлу эти самолеты в случае какого-то совершенно гипотетическая конфликта с Соединенными Штатами не могут, потому что, как только и если в Соединенных Штатах придут к выводу о том, что эти самолеты, базирующиеся где-то там в Карибском бассейне, на каком-то островке, как сейчас предполагается, венесуэльском, могут действительно принять участие в боевых действиях, их тут же собьют, уничтожат, либо на земле, на аэродроме, либо в воздухе. Потому что Карибский бассейн полностью контролируется американскими средствами радиолокации, как наземными, так и воздушными. Там доминирует американская авиация и военно-морской флот. То есть в военном отношении базирование Ту-160, да и любых других российских самолетов где-то в Карибском бассейне бессмысленно. Это попытка угрозы, да, мы хотим продемонстрировать, мы – я имею в виду Кремль, хочет продемонстрировать, что у него есть какая-то дополнительная ядерная дубинка, дополнительная ядерная угроза в отношении Соединенных Штатов. Но это угроза фейковая. Неслучайно госсекретарь США Майк Помпео довольно язвительно заметил, что это просто разбазаривание средств двумя коррумпированными режимами. Действительно, это так. Но, правда, разбазаривание средств на самом деле одним коррумпированным режимом, венесуэльский режим никаких особых средств не вкладывает в это дело. Но эта фейковая угроза может использоваться для внутренних целей, для целей внутренней пропаганды в России, для того, чтобы показать: мы такие сильные, такие грозные, такие страшные, можем создать угрозу для Соединенных Штатов с юга. Возможно, для Кремля такая мысль и приятна – ощущать собственную военную значимость. Но на самом деле это свидетельство того, что военные, прежде всего военные летчики, российские ВВС, попросту вешают лапшу на уши политическому руководству страны, а это руководство охотно эту лапшу себе навешивает. И это еще одно свидетельство того, что в Кремле не очень хорошо разбираются в военно-стратегических и военно-технических вопросах, очень охотно идут навстречу требованиям и каким-то бессмысленным обещаниям со стороны российского военно-промышленного комплекса или российских военных. Это свидетельство некомпетентности, – считает Юрий Федоров.

30 миллионов рублей – это месячная средняя пенсия для 2128 человек (при средней пенсии в России в 14 100 рублей в месяц). Стоимость самой сложной онкологической операции в Москве доходит до 250 тысяч рублей. То есть 120 больных с тяжелой формой рака могли бы получить операцию бесплатно, если бы два самолета просто не слетали на несколько дней в Венесуэлу.

Ирина Лагунина, «Радио Свобода»