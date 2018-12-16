Виталий Портников: Россия даже не пытается выбраться из Средневековья 3 16.12.2018, 18:20

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Виталий Портников

По пути в современность стране надо пройти определенные исторические этапы.

Из-за присоединения к Москве Украина не прошла свой исторический путь вместе с Европой, и предоставление автокефалии православной церкви в Украине позволит стране выбраться из Средневековья. Такое мнение выразил политический обозреватель Виталий Портников в Facebook.

"Люди, которые... в день исторического для Украины [объединительного] собора продолжают повторять, что Украине нужна современная экономика, а не доисторическая церковь, что все это проделки власти, которой нужно бороться с коррупцией, а не на соборах заседать, не могут понять одной очень простой истины... Здесь у нас – далеко не XXI век. Наша страна только выбирается из Средневековья, а соседняя Россия даже не пытается из него выбраться", – подчеркнул он.

По мнению журналиста, по пути в современность стране надо пройти определенные исторические этапы.

"К светскому государству можно прийти, только когда у тебя есть своя, а не чужая церковь. Конкуренция светского и религиозного также должна быть мирной и честной украинской конкуренцией, а не борьбой украинского с московским. И да, этот путь в XXI век нужен всем нам – православным, греко-католикам, католикам, протестантам, иудеям, мусульманам и атеистам", – отметил он.

Портников добавил, что Украине в последующие десятилетия нужно будет пройти долгий этап построения современного государства.

"Только современное государство может быть богатым, толерантным и некоррумпированным. Средневековое – всегда будет бедным, коррумпированным и суеверным. Это очень просто", – подытожил он.