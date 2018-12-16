Фильм «Смерть Сталина» назван лучшей европейской комедией 2 16.12.2018, 18:33

1,052

Комедия запрещена в России.

Запрещенная в России сатирическая кинокартина "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи получила приз Европейской киноакадемии в номинации "лучшая европейская комедия". 31-я церемония вручения премий European Film Award проходила в субботу, 15 декабря, в Севилье, передает DW.

В январе 2018 года министерство культуры РФ отозвало у комедии Ианнуччи прокатное удостоверение, после чего показ фильма в России оказался невозможен. Его действие разворачивается после смерти Сталина, когда круг приближенных к генсеку ЦК КПСС начинает борьбу за власть.

Лучшим европейским фильмом признана черно-белая драма "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского, которая удостоена еще четырех наград: за лучшую женскую роль, режиссуру, сценарий и монтаж. Премьерный показ этой ленты состоялся в мае в основной программе Каннского кинофестиваля во Франции, где Павликовский был отмечен как лучший режиссер.