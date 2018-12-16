закрыть
16 декабря 2018, воскресенье, 19:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Президентский рейтинг Макрона падает

1
  • 16.12.2018, 18:50
Эммануэль Макрон

Только 23% опрошенных довольны политикой президента Франции.

Несмотря на уступки, которые согласовал с протестующими президент Франции Эммануэль Макрон, его рейтинг неудержимо падает.

Об этом сообщает BFMTV.

Только 23% опрошенных, согласно данным ежемесячного барометра Ifop, довольны политикой французского главы.

После стабильных 29% в октябре, в ноябре позиции Макрона ослабли на 4%. А еще в начале года 50% граждане оценивали деятельность президента положительно.

В августе согласно опросу, проведенному по заказу для HuffPost и CNEWS, рейтинг одобрения политики Макрона среди французов составил 30%.

Как сообщает The Local, в июле рейтинг одобрения действий президента Франции составлял 36%, а в конце июня - 43%.

Напомним, Макрон пообещал отменить повышение налогов для бедных и малообеспеченных пенсионеров после масштабных акций протеста "желтых жилетов".


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип