Президентский рейтинг Макрона падает

Президентский рейтинг Макрона падает1
- 16.12.2018, 18:50
Только 23% опрошенных довольны политикой президента Франции.
Несмотря на уступки, которые согласовал с протестующими президент Франции Эммануэль Макрон, его рейтинг неудержимо падает.
Об этом сообщает BFMTV.
Только 23% опрошенных, согласно данным ежемесячного барометра Ifop, довольны политикой французского главы.
После стабильных 29% в октябре, в ноябре позиции Макрона ослабли на 4%. А еще в начале года 50% граждане оценивали деятельность президента положительно.
В августе согласно опросу, проведенному по заказу для HuffPost и CNEWS, рейтинг одобрения политики Макрона среди французов составил 30%.
Как сообщает The Local, в июле рейтинг одобрения действий президента Франции составлял 36%, а в конце июня - 43%.
Напомним, Макрон пообещал отменить повышение налогов для бедных и малообеспеченных пенсионеров после масштабных акций протеста "желтых жилетов".