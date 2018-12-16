Идеология гибридной войны 2 Игорь Эйдман

16.12.2018, 19:12

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Игорь Эйдман

Пропаганда российского режима имеет цельный идеологический стержень.

Нынешняя идеологическая война против Запада гораздо коварней и эффективней, чем во времена Советского Союза. Если СССР обстреливал мир цельным идеологическими болванками "коммунизма", то путинский Кремль использует пропагандистские снаряды с разделяющимися боеголовками, каждая из которых летит к определенной цели. Разным группам населения посылаются различные, иногда противоположные идеологические месседжи, позволяющие эффективно на них воздействовать.

Пропаганда рассчитана на все слои западного общества, но есть и приоритетные целевые группы. Это правые и левые радикалы, а также русскоязычные и просто активно недовольные граждане. Радикалы всегда были и будут. Задача путинской пропаганды обеспечить им массовую поддержку и использовать для разрушения демократических институтов. Правых пугают иноверцами, геями и Соросом. Им рассказывают о нашествии мигрантов, развратном сексуальном просвещении, привилегиях меньшинств, кознях либералов и демократов. Левым посылается месседж о злодействах мировой финансовой олигархии и транснациональных корпораций. Русскоязычных, живущих за границей, разводят на патриотизм по принципу "наших бьют". Перед правыми Кремль позиционирует себя как последний защитник традиционных христианских ценностей; перед левыми – как противник американской гегемонии и мировых буржуазных элит.

При всем эклектизме пропаганда путинского режима имеет цельный идеологический стержень – это антилиберализм и атиамериканизм (для всех, кроме самих американцев). На этом сходятся и левые, и правые западные радикалы, и русскоязычные "ватники" за рубежом. Эта пропаганда всегда направлена на подрыв доверия населения к демократическим институтам и ценностям, на разрушение атлантического единства. Главный ее месседж для европейцев и жителей других демократических стран – "во всех мировых бедах виноваты США, ваша "демократия" всего лишь – американская марионетка; Путин хочет мира, а американцы ведут к войне". Самим американцам посылается другой месседж: "европейцы и другие союзники обманывают и обирают вас".

Идеология гибридной войны крайне эклектична, однако она существует. Это идеология нового типа, соответствующая эпохе таргетированной рекламы, когда каждому говорится ровно то, что он хочет услышать. Поэтому она особенно опасна.

Игорь Эйдман, Facebook