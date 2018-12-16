В понедельник в Беларуси будет снежная и морозная погода 4 16.12.2018, 19:22

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Температура воздуха в течение суток составит 1-7 градусов мороза.

В ближайшие сутки, 17 декабря, в Беларуси ожидается облачная погода. По западной части страны пройдет снег, местами сильный. Также прогнозируется слабая метель, на отдельных участках дорог — гололедица, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Ветер будет юго-восточный, ночью порывистый, днем умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит 1-7 градусов мороза, ночью на востоке страны ожидается до 8-10 со знаком минус.