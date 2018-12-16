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СМИ: Британские консерваторы готовят второй референдум по Brexit

  • 16.12.2018, 19:55

Соратники Мэй пытаются создать межпартийную коалицию для нового голосования по выходу Британии из ЕС.

Высокопоставленные соратники британского премьера Терезы Мэй в Консервативной партии за ее спиной ведут подготовку второго референдума по Brexit.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на The Sunday Times.

По данным издания, в четверг консерватор Дэвид Лидингтон провел переговоры с депутатами Лейбористской партии, пытаясь создать межпартийную коалицию для нового голосования по выходу Британии из ЕС на фоне "недели унижения" Мэй со стороны депутатов и лидеров Евросоюза.

Так в правительстве под руководством Лидингтона обсуждается возможность предложить избирателям выбор между соглашением Терезы Мэй и Brexit без соглашения. В правительстве надеются, что депутаты во время соответствующего голосования включат в бюллетень и вопрос об отказе выхода из ЕС.

"Премьер-министр сможет сказать избирателям, что она пыталась выполнить результаты референдума, но парламент сказал свое слово" - сказал один из источников издания, знакомый с подготовкой соответствующих планов.

Также газета приводит слова главы аппарата премьера Гэвина Барвелла, который считает, что повторный референдум — это "единственный способ двигаться вперед", и у Мэй мало шансов убедить британских парламентариев поддержать ее соглашение с Брюсселем.

The Sunday Times также узнала о намерении предшественника Мэй на посту премьера Дэвида Кэмерона поддержать повторное голосование, если депутаты поддержат этот вариант, хотя сам экс-премьер против референдума.

Сама Мэй публично неоднократно высказывалась против идеи второго референдума по Brexit.


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