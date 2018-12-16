Катарский министр заявил о планах инвестировать в США $20 миллиардов 16.12.2018, 20:17

Нефтекомпания Qatar Petroleum инвестирует в США не менее $20 млрд в течение нескольких ближайших лет.

Государственная катарская нефтекомпания Qatar Petroleum (QP) инвестирует в США не менее $20 млрд в течение нескольких ближайших лет. Об этом заявил госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарид аль-Кааби, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Он также добавил, что QP объявит своим зарубежным партнерам о планах строительства мощностей по сжижению природного газа к середине 2019 года.

3 декабря аль-Кааби объявил, что Катар выходит из ОПЕК. Это решение в Дохе объяснили намерением увеличить в полтора раза добычу природного газа. Там подчеркнули, что выход из ОПЕК не является политическим или связанным с разногласиями с другими странами — членами организации.

В ОПЕК заявили, что уважают решение Катара. Страна перестанет быть членом картеля с 1 января 2019 года.

По итогам 2017 года доля нефтедобычи страны в рамках ОПЕК была около 600 тыс. барр. в день (1,85%). Суммарная добыча нефти странами картеля превышает 32 млн барр. в день.