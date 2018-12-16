Как показ белорусского фильма в Париже дал толчок революции 1968 года 16.12.2018, 20:33

В Беларуси работал режиссер уровня Бертолуччи.

И мы этим не хвалимся. Чиновники делают все, чтобы выбросить его имя из истории белорусского кино. Об этом – новый фильм Андрея Кудиненк «Валентин Виноградов, или Белорусское кино, которого нет», пишет «Белсат».

Снятая на «Беларусьфильме» лента Валентина Виноградова «Восточный коридор» попала в Париж в 1968-м. По словам Кудиненко, она не только стала катализатором переломного момента в истории: массовых протестов во французской столице, но и могла повлиять на творчество таких звезд европейского кинематографа, как Бернардо Бертолуччи, Ален Роб-Грийе и Анджей Жулавский.

Но о режиссере такого уровня не рассказывают в Академии художеств, его фильмов не показывают по государственным белорусским телеканалам. Автор ленты «Виноградов» Андрей Кудиненко сам узнал о Виноградове случайно. Когда был студентом (а учился он у легенды «Беларусьфильма» Виктора Турова), расспросил одного из преподавателей о самом необычном явлении в белорусском кино. Услышал новую фамилию и уехал в Москву – знакомиться.

Валентин Виноградов учился с Андреем Тарковским и Василием Шукшиным во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК). По распределению попал на «Беларусьфильм». Вместе с Александром Кучером снял ленту, которая стала хитом в СССР, – «Письма к живым». Именно ему Петр Машеров доверил снять фильм о белорусском подполье…

И он снял. Машеров был в шоке. Что его вывело из себя до такой степени, что режиссера выбросили из квартиры? Как фильм попал в Париж? И достигнет ли белорусское кино когда-нибудь такого уровня? Смотрите фильм «Виноградов» (видео выше).

По иронии судьбы, в карьере Андрея Кудиненко есть лента, которая принесла режиссеру известность, но долгое время была запрещена на родине: «Оккупация. Мистерии »(2004). Во время короткой либерализации на «Беларусьфильме» он успел снять мистический триллер «Масакра» (или «бульба-хоррор», как его называет сам), по известной новеллы Проспера Мериме «Локис». Лента вышла в прокат в 2010-м. И это мог бы быть поворот в сторону нового белорусского кино. Но национальная киностудия продолжает снимать преимущественно российские сериалы.