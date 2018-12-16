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Москвичи вышли на протест против абсурдных запретов

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  • 16.12.2018, 20:40
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Фото: @tasedora

У участников протеста рты были заклеены скотчем.

В Москве полиция задержала пятерых участников пикета против «абсурдных запретов» Министерства здравоохранения, сообщает svoboda.org со ссылкой на «ОВД-Инфо». Всего в акции, по оценкам организаторов, участвовали около 250 человек.

Главными фигурами акции стали девушка в нижнем белье, человек, обвешанный стаканчиками от кофе и человек с табличкой «вейп». У других участников пикета рты были заклеены скотчем.

Акция была несогласованной. По словам одного из активистов, организаторы подавали заявку о проведении пикета, однако власти отказались его согласовывать. Они сослались на то, что все площадки в городе заняты новогодними мероприятиями.

Всех задержанных отвезли в отдел полиции по Мещанскому району. Двум из них полицейские предложили заплатить по 20 тысяч рублей, если те не хотят, чтобы их указали в протоколе в качестве организаторов акции, рассказал активист.

Радиостанция «Говорит Москва» отмечает, что в полиции пока не подтвердили задержание.

В ноябре газета «Известия» писала, что экспертный совет при правительстве предложил Министерству труда ввести акцизы на колбасу. В нем говорилось, что колбасные изделия повышают риск появления рака, поэтому полученные от акцизов деньги будут направлены на снижение цен на полезные для здоровья продукты. Позднее Министерство здравоохранения опровергло сообщения о поддержке этой инициативы.


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