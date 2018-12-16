закрыть
16 декабря 2018, воскресенье, 23:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Руководство Шотландии поддерживает проведение второго референдума по Brexit

  • 16.12.2018, 20:57

Об этом заявил первый министр Шотландии.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен поддерживает идею проведения второго референдума по вопросу Brexit, который позволил бы населению Великобритании принять взвешенное решение после более двух лет с момента последнего плебисцита.

Об этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала Sky News, передает capital.ua.

«Я думаю, что должен быть второй референдум, который даст людям возможность во всем Соединенном Королевстве принять решение остаться в ЕС, учитывая все то, о чем нам стало известно через два с половиной года после проведения референдума по Brexit», — сказала она.

Как информировала газета The Times, большинство членов правительства Великобритании считают нежизнеспособным соглашение об условиях Brexit, которого достигли премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй и лидеры Евросоюза. При этом, по данным издания, в британском Кабмине открыто обсуждается вариант проведения нового плебисцита. Эту идею в той или иной степени поддерживают пять министров, в том числе глава Минфина Филип Хаммонд и министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд.

Референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. На нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип