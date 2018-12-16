Руководство Шотландии поддерживает проведение второго референдума по Brexit 16.12.2018, 20:57

Об этом заявил первый министр Шотландии.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен поддерживает идею проведения второго референдума по вопросу Brexit, который позволил бы населению Великобритании принять взвешенное решение после более двух лет с момента последнего плебисцита.

Об этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала Sky News, передает capital.ua.

«Я думаю, что должен быть второй референдум, который даст людям возможность во всем Соединенном Королевстве принять решение остаться в ЕС, учитывая все то, о чем нам стало известно через два с половиной года после проведения референдума по Brexit», — сказала она.

Как информировала газета The Times, большинство членов правительства Великобритании считают нежизнеспособным соглашение об условиях Brexit, которого достигли премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй и лидеры Евросоюза. При этом, по данным издания, в британском Кабмине открыто обсуждается вариант проведения нового плебисцита. Эту идею в той или иной степени поддерживают пять министров, в том числе глава Минфина Филип Хаммонд и министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд.

Референдум по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. На нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.