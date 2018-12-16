Как молодая семья из Витебска за копейки преобразила «убитую» хрущевку 12 16.12.2018, 21:11

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Результат молодой семьи впечатляет.

История от молодой семьи из города Витебска, которая сумела неплохо сэкономить на ремонте старой трехкомнатной хрущевки. Татьяна Финогенова рассказала «Онлайнеру», как, будучи беременной, внезапно решилась снести стену, почем обои на AliExpress и как использовать старую «бабушкину» люстру в современном интерьере.

- Мы приобрели 3-комнатную квартиру в хрущевке. Часть денег мы собрали, еще часть пришлось взять в долг. Мы понимали, что нам придется их отдавать, поэтому изначально такого масштабного ремонта не планировали и хотели только слегка обновить интерьер. Но, наверное, гормоны сыграли свою роль. Или же я слишком размахнулась, не имея представления о том, как все дорого. Поскольку муж работает, на помощь мы позвали дедушку и решили, что все будем делать сами. С этого все и началось.

Кухня

В первый же день я почему-то решила, что кухня слишком маленькая для меня и нужно сносить стену. Дедушка, скорее всего, подумал, что спорить с беременной женщиной бесполезно и, вздохнув, снес часть стены. Когда домой пришел муж, ему стало плохо. После того как демонтажные работы уже были выполнены, мы вспомнили про БТИ. Благо когда они увидели седого дедушку и беременную девушку, то пошли нам навстречу и оформили перепланировку.

А вот с заменой газового счетчика были проблемы: он находился посреди стены. Поскольку дверь мы не планировали, а кухня была не изолирована от жилой комнаты, нам отключили газ до тех пор, пока не поставим дверь. Пришлось заказывать дверь-купе. Заказали самую обычную ДСП — под цвет верхних фасадов на кухне (300 руб.) Новый счетчик нам обошелся в 80 руб., вызов сварочной бригады — 20 руб. Для кухни с гостиной подвели дополнительную линию 220 В с отдельным автоматом, добавили с десяток розеток и перенесли выключатели (100 руб.).

Я точно знала, какую хочу кухню. Начала обращаться в разные фирмы. И разница в цене доходила до 500 рублей, а многие вообще отказывали, узнав, что я хочу оплатить по безналичному расчету (кухню мы брали в кредит). В итоге я все же нашла подходящий вариант за 1228 рублей. Фасады из ЛДСП с самыми обычными ручками и петлями.

На плитке или скинали решили сэкономить. Я просто заказала распил ДСП 10 мм в цвет столешницы. Обошлось это нам очень дешево — 60 рублей.

На варочную панель и духовой шкаф решили не тратиться и взяли самые дешевые варианты. Варочная панель — 159 руб. Духовой шкаф — 360 руб. Мойка — 90 руб. Всю краску (я решила, что стены у нас будут белые) купили на барахолке, стоила она недорого.

Люстру решила сделать в стиле лофт из пластиковых коктейльных трубочек, которые мы задули черной краской. Получилось неплохо. Никто не может догадаться, из чего она сделана. Можно найти в интернете видеоуроки.

Ламинат на кухню купили влагостойкий. Поскольку квадратура была маленькой, решили «шикануть» (190 руб.). Розетки разместили по обе стороны кухни — самое простое и удобное решение. Дверной проем зашили гипсокартоном — получилась своеобразная ниша, в которой удачно поместился холодильник.

Гостиная

В гостиной со стен и потолка было снято несколько слоев старых обоев. Так как стены комнаты планировались под покраску, пришлось потратить не один день, чтобы вывести их. Кирпичную стену делала сама, посмотрев видеоуроки в интернете. Для этого использовала гипсовую штукатурку. Все кирпичики сглаживала рукой, а выбоины делала ложкой.

Чтобы кухня и гостиная сочетались, решили одну стену сделать серой. Добавила черный колер в белую краску. Подсветка рабочей зоны кухни и настенные светильники были куплены в конфискате за 70 руб. Люстру для подсветки обеденной зоны купила на рынке за 150 руб.

Потолки решили натянуть (270 руб.), поскольку ранее они были обклеены обоями, а сроки поджимали. Старые стулья и стол зашкурила, покрасила черным лаком. Обивку перетянула кожзамом под цвет серой стены.

Диван достался нам вместе с квартирой, в будущем планируем перетянуть его.

Тюль была куплена в секонд-хенде за 20 руб. Телевизор «Витязь», тумбочка и полка куплены в кредит — все белорусского производства.

Ламинат самый простой (260 руб.). О стяжке даже не шло речи. Клали на старый пол, а чтобы он не скрипел, муж по вечерам доставал из пола ржавые гвозди. Ведь скрипит не пол, а именно ржавый гвоздь. А потом загонял новый саморез. Единорог сделан из картона, зовут Вольдемаром.

Камин тоже из картонных коробок — готовлю фотозону к Новому году.

Спальня

Краску купили опять же на барахолке. Стены и потолок красила сама. Обои заказывала на AliExpress и ждала их месяц. За три трубки отдали $48. Уж очень они мне понравились. Кровать тоже купили в кредит (660 руб.).

Прикроватные тумбочки и пуфик были зашкурены и покрашены черным лаком. Они достались нам с квартирой. Ламинат самый простой (300 руб.). Были добавлены розетки и перенесены выключатели (50 руб.). Бабушка отдала пальму, которая просто ей надоела. Старая люстра задута тем же баллончиком, что и люстра на кухне, — выглядит как новая!

Туалет и ванная комната

На туалет и ванную у нас большие планы: позже хотим их объединить, захватив и часть прихожей. Но, к сожалению, это самые дорогостоящие работы, поэтому на данном этапе выполнили легкую бюджетную «косметику». Плитку купили б/у за 10 рублей. Муж после работы счищал с нее старый клей с помощью болгарки. А укладывал ее дедушка. Ванную отреставрировали — потратили 90 руб. Потолок сделали из сайдинга и добавили 3 точечных светильника.

На туалете я тренировалась выводить декоративные кирпичики. Заднюю часть стены зашили гипсокартоном, оставив люк для проверки счетчиков, и покрасили оставшейся серой краской. Двери сделала под дерево с помощью шпателя, изначально они были покрашены белой масляной краской.

Детская

На детскую уже просто не хватило времени: шел 9-й месяц беременности, пора было собираться в родильный дом. Да и относительно остальных комнат здесь уже был сделан косметический ремонт и поставлено ПВХ-окно. Планирую капитальный ремонт детской, когда малыш немного подрастет.

Впереди у нас еще много работы, но для комфортного проживания молодой семьи наш бюджетный ремонт можно считать успешно завершенным. Конечно, не все работы и расходы были описаны (сыграло на руку и то, что часть бытового оборудования у нас уже была), но если подводить итоги, то мы уложились в 5000—5500 руб. наличными и в 2700 руб. безналичного льготного кредита (для молодых специалистов).