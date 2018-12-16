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Военторг здесь неуместен

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  • Ирек Муртазин, «Новая газета»
  • 16.12.2018, 21:17
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Леонид Тейф

В 2013-м Леонид Тейф покинул «Военторг» и надолго исчез из поля зрения. А вот сейчас всплыл. В США.

5 декабря в городе Роли, столице американского штата Северная Каролина, к роскошному особняку площадью 1500 квадратных метров, напичканному коллекцией картин стоимостью несколько миллионов долларов, с полем для гольфа и просторными гаражами, в которых томились четыре седана Mercedes-Benz, нагрянули агенты ФБР, напугав ордером на обыск гувернанток, садовников и прочую прислугу.

Для ФБР не было секретом, что с 2012 года особняком владели россияне — супруги Леонид и Татьяна Тейф. На момент покупки особняка Леонид Тейф работал заместителем гендиректора ОАО «Военторг».

В США 57-летнего Леонида Тейфа подозревают в выводе из России 150 млн долларов. По версии следствия, с 2010 по 2012 год Тейф, занимая должность одного из ключевых руководителей «Военторга», отвечал за заключение контрактов Министерства обороны России на банно-прачечное обслуживание и питание военнослужащих. Должность позволила Тейфу создать такую систему, при которой львиную долю контрактов получали фирмы, подконтрольные лично ему.

Подозрения в отношении Тейфа и его жены меня ничуть не удивили. Странно лишь то, что вывод 150 миллионов из России заинтересовал правоохранительные органы США, а не России.

Хотя очень серьезные основания для дотошной проверки работы Леонида Тейфа в должности замгендиректора «Военторга» были еще осенью 2012 года.

Шесть лет назад в расследовании «Разгром Военторга» мы писали о том, как готовилась ликвидация ОАО «Военторг», учрежденного Министерством обороны, вылившаяся в распродажу 1500 магазинов и объектов обеспечения продовольственного снабжения и банно-прачечного обслуживания.

В ходе расследования мы обратили внимание на Леонида Тейфа, который занял должность замдиректора «Военторга», перебравшись из Санкт-Петербурга в Москву.

Самым серьезным активом Тейфа, как считалось, были доверительные отношения с Евгением Пригожиным, собственником компании Concord-Catering. Именно Тейф обеспечил компании Пригожина первые аутсорсинговые договоры на обеспечение питанием армейских частей. А вскоре контролируемые им фирмы стали крупнейшим контрагентом военного ведомства России, причем суммы этих контрактов исчислялись миллиардами рублей.

В ноябре 2012 года Министерство обороны России возглавил Сергей Шойгу, а уже весной 2013-го Тейф покинул «Военторг» и надолго исчез из поля зрения. А вот сейчас всплыл. В США.

В США Тейфу грозит до 20 лет тюремного заключения. Не исключено, что он может пойти на сделку со следствием. Очевидно, что американскому правосудию куда более интересен не Тейф, а Пригожин, структуры которого в США обвиняют во вмешательстве в американские выборы.

Ирек Муртазин, «Новая газета»


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