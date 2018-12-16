Зенон Позняк: Надо выходить из всех союзов с Россией 17 16.12.2018, 21:44

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Заявление Медведева - оскорбление для всех белорусов.

Один из создателей Белорусского народного фронта, открыватель Куропат и председатель КХП БНФ Зенон Позняк не видит ничего нового в ультиматуме главы правительства России Дмитрия Медведева. На просьбу «Радыё Свабода» политик, который сейчас находится в США, прокомментировал очередной кризис в белорусско-российских отношениях.

- Эта политика ведется давно, как только пришел Путин. Время от времени, когда возникают торговые споры в них, кто кому должен, у них появляются такие заявления то с одной, то с другой стороны. Конечно, заявление со стороны Медведева - оскорбительное по своей форме и предложению. Поэтому это вызвало довольно вопиющую реакцию в Беларуси. Естественно, так и должно быть.

А по сути я не вижу нового этапа и нового поворота. Они готовятся давно и время от времени проверяют, какая будет реакция на их предложения. Как только возникнет какая-то необходимость, и они почувствуют, что могут безнаказанно ввести войска, они это сделают. Поэтому для Беларуси, если бы это был не Лукашенко, а было нормальное правительство, нормальное руководство, надо выходить из всех союзных договоров, выходит из таможенного соглашения, из ОДКБ и переходить на мировые цены. Потому что все равно к этому идет. И когда пойдут реформы, а реформы тогда обязательны, то все будет нормально.

Но тут вопрос понятно в чем. Это человек, который сейчас цепляется за власть. Если он еще продержится дальше, то он может вообще потопить Беларусь. Это наибольшая опасность. Повторяю, я не считаю, что это новый этап со стороны России. Это риторика, которая постоянно продолжается. Политика России стратегически понятна - при любых возможностях чем больше затянуть петлю на шее Беларуси. Вопрос поставлен серьезно. Над ним стоит задуматься, ведь если дальше будет продолжаться такая политика со стороны режима Лукашенко, то Беларуси все труднее и труднее будет выходить из этого.